Evoli et ses évolutions joueront dans une collection de figurines Funko

Il est de notoriété publique que la collecte de créatures de poche fait partie de l’expérience de franchise Pokémon, mais il y a ceux qui ne se contentent pas de les avoir dans les jeux vidéo et cherchent autre chose. Pour ces fans, il y a eu de nombreuses options depuis des décennies: lettres, insignes, tazos, animaux en peluche et bien plus encore, dans lesquels, comme prévu, il y a des chiffres impliqués. À la suite de Pikachu et Bulbasaur, de cela 18 février nous aurons à notre disposition une figurine Funko d’Eevee et ses évolutions recevront également leur minute de gloire au fil des mois. C’est-à-dire, Ils obtiendront 9 au total.

Evoli évoluera 8 mois consécutifs sous forme de Funko

Février: Évoli Mars: Vaporéon Avril: Sylveon Mai: Glaceon Juin: Flareon Juillet: Espeon Août: Jolteon Septembre: Leafeon Octobre: ​​Umbreon

La date exacte de la libération des autres est inconnue pour le moment, mais compte tenu de la façon dont il peint le dossier, il est possible que les chiffres tournent le 18 de chaque mois. Avez-vous l’intention d’en obtenir un? Si c’est le cas, nous vous informons qu’ils seront apparemment limités et que pour l’instant on ne sait rien du prix qu’ils coûteront. Il est conseillé de préparer une somme d’argent confortable et d’être conscient de «Pokémon Center» à 18h00, heure péninsulaire demain, car alors ils peuvent être achetés.

Vous êtes invités à un après-midi avec Évoli et amis, formateurs américains – présenté par @OriginalFunko!

Soyez là quand Évoli arrive:

🗓️ 18 février

⏰ 9 h à 9 h 30 PT

📍 #PokemonCenter

Dirigez-vous vers @OriginalFunko pour un examen plus approfondi et obtenez plus de détails ici: https://t.co/07cxFBBGyF pic.twitter.com/2E7X72gBZY

– Pokémon (@Pokemon) 13 février 2020

