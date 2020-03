Évolution de la saga Animal Crossing au fil des ans

Comme vous le savez tous, le 20 mars est une date tant attendue pour tous les amoureux de la saga la plus calme et la plus calme de tous les temps dans le monde des jeux vidéo. Oui, aujourd’hui, nous pouvons déjà dire que c’est le jour d’Animal Crossing et que son dernier opus, Animal Crossing: New Horizons, est enfin en vente dans le monde entier pour Nintendo Switch. Beaucoup d’entre vous seront déjà sur vos îles, et ce n’est pas pour moins, après une si longue attente. Si vous voulez connaître les trucs et astuces, vous ne pouvez pas manquer guide définitif que nous avons fait dans NextN où nous vous donnons des trucs et astuces pour la vie de votre île.

Comment Animal Crossing a évolué au fil des ans

Animal Crossing est l’une des sagas qui a le plus de followers, et c’est normal, car vous pouvez faire une infinité de choses et jouer à ce jeu, c’est vous isoler dans votre havre de paix. Cela a commencé il y a quelques années, 18 spécifiquement sur Nintendo 64, mais uniquement pour le pays japonais. Au fil des ans, cette saga a évolué non seulement graphiquement, mais aussi dans sa mécanique. L’utilisateur YouTube Owen 1307 a réalisé une vidéo avec l’évolution de la saga au cours de toutes ces années, et pas seulement avec les principaux jeux, mais aussi en tant que spin-off comme Animal Crossing: Happy Home Designer ou Animal Crossing. : Amiibo Festival, bien que ce dernier soit largement oublié par la plupart des utilisateurs, et pour cause. Ensuite, nous vous laissons avec la vidéo qui montre l’évolution de cette saga.

