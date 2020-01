Évolutions commerciales et plus de Pokémon Unova ajoutés à Pokemon GO

Niantic a partagé un nouveau billet de blog discutant des dernières mises à jour à frapper Pokemon GO.

Parmi les nouvelles fonctionnalités, citons la prise en charge de Trade Evolutions ainsi que l’ajout de nouveaux Pokémon de la région Unova au jeu. Vous pouvez consulter les détails complets ci-dessous, tels que publiés sur Pokemongolive:

Formateurs,

Trade Evolution est depuis longtemps un mécanicien emblématique de la série principale Pokémon. Nous sommes ravis d’adapter cette fonctionnalité à Pokémon GO!

Échanger certains Pokémon n’entraînera aucun coût Candy pour les faire évoluer. D’autres Pokémon découverts à l’origine dans la région d’Unova arrivent également sur Pokémon GO – et certains d’entre eux bénéficieront également de l’ajout du commerce Evolution.

Évolution du commerce

Comment ça fonctionne: Échangez un Pokémon éligible pour réduire le coût des bonbons pour les faire évoluer.

Quel Pokémon peut obtenir des avantages Évolution en échangeant? Kadabra, Machoke, Graveler et Haunter sont des Pokémon qui peuvent désormais bénéficier de l’évolution du commerce. Si vous avez reçu un de ces Pokémon lors d’un échange dans le passé — félicitations! Ce Pokémon se qualifiera rétroactivement sans coût Candy lorsque vous le développez.

Pokémon découvert à l’origine dans la région d’Unova qui bénéficie de l’évolution du commerce: Boldore, Gurdurr, Karrablast et Shelmet apparaissent désormais dans Pokémon GO et seront éligibles aux avantages de l’évolution du commerce. Et rappelez-vous, Trainers: Evolutions de Boldore et Gurdurr, Gigalith et Conkeldurr, pourraient être de puissants Pokémon à avoir dans vos batailles!

Encore plus de Pokémon arrivent dans le monde de Pokémon GO!

En plus de Boldore, Gurdurr, Karrablast et Shelmet, nous avons une distribution passionnante de plus de Pokémon qui apparaîtront dans la nature, dans les raids et dans les œufs bientôt.

Pokémon apparaissant dans la nature: Roggenrola, Tympole, Dwebble, Trubbish, Karrablast, Joltik, Shelmet, etc.

Pokémon éclos des œufs:

Oeufs 2 km: Venipede et Dwebble

Oeufs de 5 km: Roggenrola, Tympole, Trubbish, Karrablast, Joltik et Shelmet

Oeufs de 10 km: Timburr, Tirtouga, Archen et Axew

Pokémon apparaissant dans les raids: Timburr sera également disponible dans les raids à une étoile.

Pokémon apparaissant à l’état sauvage dans certaines parties du monde:

Amérique du Nord, Amérique du Sud et Afrique: Throh (également disponible en œufs de 10 km)

Europe, Asie et Australie: Sawk (également disponible en œufs de 10 km)

Sud des États-Unis, Mexique, Amérique centrale, Caraïbes et Amérique du Sud: Maractus

Egypte et Grèce: Sigilyph

Hémisphère oriental: Basculine à rayures rouges

Hémisphère occidental: Basculine à rayures bleues

Avez-vous une évolution commerciale préférée? Quel Pokémon trouvé à l’origine dans la région d’Unova êtes-vous le plus heureux de rencontrer? Faites-nous savoir sur les réseaux sociaux avec #PokemonGO! Allez, formateurs, partons ensemble pour ce voyage sur le thème d’Unova!

—L’équipe Pokémon GO

