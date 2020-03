Ex-producteur Horizon: Zero Dawn répond aux critiques pour le lancement de PC

Ce fut une semaine chargée dans l’industrie du jeu vidéo, l’une des annonces les plus choquantes a été qu’Horizon: Zero Dawn arrive sur PC. Au cas où vous ne le découvririez pas, cette révélation a suscité de nombreuses opinions mitigées, parmi lesquelles se détachent celles d’utilisateurs très en colère parce que le titre a été promu en exclusivité sur PlayStation 4. Au milieu de toute cette controverse, l’un des Les anciens producteurs du jeu sont sortis pour répondre aux critiques.

“Qu’est-ce qui ne va pas chez vous?”, A déclaré Sam Sharma, ancien producteur de Guerrilla Games, en apprenant l’indignation générée par l’annonce de l’arrivée d’Horizon: Zero Dawn sur PC. L’ancien producteur a fait référence au clip du joueur qui aurait déclenché sa colère et fait des dégâts dans sa chambre après l’annonce d’Horizon: Zero Dawn sur PC. Bien que la vidéo ait été confirmée par la suite, de nombreux autres utilisateurs ont pris les nouvelles de Guerrilla Games négativement, certains remettant même en question la décision d’Hermen Hulst.

Sharma estime que les utilisateurs de PlayStation 4 ne devraient pas être en colère

Selon l’ancien producteur, les utilisateurs qui l’ont essayé sur PlayStation 4 ne devraient pas se sentir moins parce que maintenant plus de joueurs pourront l’acheter, car après tout, le plaisir qu’ils ont éprouvé en le jouant ne diminue pas.

«Nous avons fait un jeu, vous avez apprécié. Maintenant, plus de gens pourront en profiter. Et cela vous enlève-t-il votre satisfaction?! Soyez gentils avec vous-mêmes. Leur plaisir de jouer ne diminue pas, car d’autres personnes pourront y jouer “, a déclaré Sharma.

Êtes-vous d’accord avec les déclarations de Sharma? Pensez-vous que Sony Interactive Entertainment a bien fait d’amener le jeu sur PC? Dites-le nous dans les commentaires.

Ce mouvement a été vu venir pendant plusieurs mois et un analyste estime qu’il s’agit d’une réponse de Sony au bon positionnement de Microsoft sur PC.

Horizon: Zero Dawn est disponible, pour l’instant, en exclusivité PlayStation 4, mais il arrivera bientôt sur PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

