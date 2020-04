Examen de Final Fantasy VII Remake pour PS4

Nous avons sauté du train à destination du premier réacteur. Final Fantasy VII Remake est une réalité qui élargit l’histoire du classique Squaresoft JRPG. Comment est l’environnement de jouer à Final Fantasy VII Remake? Sans aucun doute, une expérience plus complexe que nous ne le pensions à l’origine. Nous analysons le résultat.

La première fois que j’ai joué à Final Fantasy VII, j’étais assez jeune et mon expérience dans le JRPG était pratiquement nulle. Pendant ce temps, je devrais être à Midgar pendant des heures. À tel point que dans ses dernières mesures, il pensait qu’il était proche de la fin de la partie, trompé par moi. Mais en partie c’est compréhensible. L’arc de Midgar a toujours semblé être une histoire dans une histoire, avec son début, son nœud et sa fin. Il y avait tellement de choses dans le jeu principal, tellement de thèmes qui pouvaient aller si loin, qu’après coup une révision était nécessaire. Alors que mon adolescence ne voulait que suivre l’intrigue de Cloud, Sefirot et d’autres personnages, les fois suivantes, je suis retourné à Final Fantasy VII, j’ai pris conscience de ces autres sujets, autant ou plus importants, dont on a beaucoup moins parlé.

Final Fantasy VII Remake est le jeu qui aborde ces thèmes. Une série de conflits qui sont à ce jour autant ou plus actuels qu’en 1997. Comme Cloud, ancien membre de SOLDADO, nous avons accepté l’ordre de rejoindre le groupe écoterroriste AVALANCHA pour poser une série de bombes sur les réacteurs de la ville, qui absorbent le Mako, l’énergie de la planète. Le jeu concerne les causes et conséquences de nos actions, en engageant plus que l’œuvre originale dans le sens des actions. Barret l’explique parfaitement dans un instant, en contemplant le magnifique paysage que la ville de Midgar dégage. “C’est un spectacle magnifique et terrifiant.” La technologie et le progrès de l’être humain est l’une de nos plus grandes fiertés en tant que race. La question est de savoir si le prix à payer est justifié.

Il avait une certaine idée de ce que serait Final Fantasy VII Remake et, dans une certaine mesure, il a été à la hauteur. Il n’échappe pas aux problèmes politiques ou éthiques, ni ne blanchit les personnages principaux comme je le crains, bien qu’à un moment donné j’ai la tentation, comme cette modification de l’histoire que nous avons vue dans la démo. Il reste inébranlable dans cet esprit de lutte entre le progrès et ceux qui restent, sans oublier ceux qui ont perdu la perspective du conflit. Même si quelqu’un en doutait, tous ces moments irrévérencieux, audacieux et délicieux, comme la partie du Mercado Muro, sont non seulement toujours là, mais ils sont maximisés.

Peut-être que la chose la plus importante que l’on retire après avoir joué à Final Fantasy VII Remake est que le joueur ne passe pas par Midgar, mais le respire. La ville est vivante et trouve suffisamment de temps pour expliquer sa création, la vie de ses habitants, à la fois ceux qui vivent au-dessus et ceux d’en bas, et plonger dans de nombreuses franges que l’œuvre originale a ignorées. Même la présence des différents monstres avec lesquels nous nous battons a une explication plus logique dans l’univers. Mais, autant que l’on soit choqué par la construction de la ville du métal, par la recréation détaillée d’une icône du genre, je pense que l’ancrage, le moyen de renouer avec l’original, reste la musique. La musique fait que tout a et maintient cet esprit Final Fantasy VII, non seulement avec les compositions les plus fidèles à la bande originale, mais avec de nouvelles versions très intelligentes, qui anticipent les présages et transforment les leitmotiv des personnages. Il vous suffit de jouer quelques petites notes de piano sur le thème Aeris ou Tifa pour vous sentir chez vous.

Il y a aussi une révision, bien sûr. Des moments qui n’étaient pas là, des anticipations de ce qui est déjà, et sera aussi, l’avenir de cette nouvelle saga, mais c’est un sujet que, pour les besoins de l’analyse, je vais laisser pour plus tard, car je peux vous assurer qu’en Saisissez brièvement toutes les discussions du jeu.

Battle Prelude

La deuxième fois que j’ai joué la bataille contre le Scorpin Guardin, j’ai eu beaucoup de scrupules. Il craignait que la spectaculaire de la scène n’interrompe constamment le système de combat. Qu’il ne le laisserait pas respirer et que nous ne pourrions pas l’approfondir. Le jeu terminé, je suis content de m’être trompé. La vérité est que le Final Fantasy VII Remake peut être le premier système de combat d’action dans un JRPG “traditionnel” que j’apprécie vraiment autant que les virages. C’est difficile à comprendre au début, car cela commence de manière simplifiée, mais à mesure que les membres rejoignent le groupe et que les défis deviennent plus intenses, le système dégage du charisme et brille dans ses possibilités.

Tout part du même principe: la mécanique de fatigue et vulnérabilité. Dans les parties où l’ennemi est fatigué, nous pouvons élever cette barre pour atteindre l’état vulnérable, le moment idéal pour libérer toute la puissance et faire le maximum de dégâts possible. Ça doit être préparé. Il est peu utile d’amener l’ennemi dans un état vulnérable, par exemple, si vous n’avez pas enregistré de barre supplémentaire avec laquelle effectuer une action spéciale, ou si vous avez déjà gaspillé la limite de votre personnage.

Le combat est vertigineux et stratégique. Nous avons rarement vu les deux aspects fonctionner aussi bien.

Le combat est quelque peu permissif, mais celui qui veut en profiter a assez de profondeur pour faire de magnifiques jeux. Il y a un moment où vous vous rendez compte qu’il ne s’agit plus d’attendre de remplir la barre d’action et d’attaquer, mais plutôt Vous pouvez faire des jeux complexes en combinant les barres de vos trois personnages, et c’est là que vous obtenez votre plein potentiel. Sa profondeur vous encourage à vouloir terminer des tâches secondaires quelque peu plus difficiles ou à fin de partie du jeu, où le niveau de difficulté difficile est débloqué et nous propose des défis conçus pour ceux qui veulent vraiment en tirer le meilleur parti.

Malgré la possibilité d’attaquer en écrasant le bouton carré, toute l’essence du combat original est là. Les pauses au combat sont pratiquement obligatoires, décidant si vous devez concentrer votre stratégie sur l’exploitation de la vulnérabilité de l’adversaire ou de ses faiblesses magiques contre les éléments. Au début, surprenant la grande recréation de chaque personnage, car prendre Cloud n’est pas la même chose que prendre Tifa, Barret ou Aeris. Chacun se comporte de manière très différente, avec une dynamique originale comme la recharge des gants de Tifa, avec laquelle créer des combos spectaculaires, la distance de sécurité de Barret et ses différentes armes ou la puissante magie d’Aeris – bien que ce soit celle avec laquelle plus Je me sentais mal à l’aise aux commandes. Mais le plus surprenant, c’est quand vous réalisez que les contrôler indépendamment n’est pas aussi efficace que unifiez vos stratégies. Laissez Aeris préparer son sort, allez rapidement à Barret pour tirer son canon et décharger la limite de Cloud.

Les jeux que vous pouvez faire, sans aucun doute, font la différence non seulement entre la victoire ou la défaite, mais aussi le nombre de potions ou de ter que vous perdez en cours de route. Le résultat est toujours satisfaisant, au moins au niveau de difficulté normal et ce que j’ai pu prouver difficile, même s’il est vrai qu’il y a des problèmes avec l’appareil photo, notamment avec les ennemis aériens. Je ne peux pas en dire autant de mode classique, Cela n’a absolument rien à voir avec le système au tour par tour du jeu original et ne doit pas être ignoré, ni le niveau facile, où toutes ces techniques ne sont pas nécessaires. En conclusion, créer un système de combat qui ne vous fait pas manquer l’original est tout un exploit, Et c’est celui que j’aimerais pouvoir approfondir dans les épisodes suivants.

Sous un ciel d’acier

Regarder le ciel depuis les quartiers du secteur 7 laisse un panorama unique. D’un coup, vous comprenez Midgar mieux que jamais.

Que ce soit ou non d’accueillir les changements est le thème qui est toujours autour de ce remake. Nous avons choisi de changer ce système de combat et, comme le résultat est très satisfaisant à mon goût, je le célèbre. Mais je ne peux pas faire pareil avec planification et exploration de donjons, en général. Final Fantasy VII était un jeu très linéaire, et c’était bien, mais traverser des couloirs aussi étroits aujourd’hui que ce remake présente souvent est trop fatigant. J’ai apprécié de nombreux donjons bons, complexes, labyrinthiques, complexes – et même basés sur des puzzles – pour manquer une conception de niveau plus complexe dans ce jeu.

Midgar fonctionne comme un arc à un étage, élargissant ses thèmes avec les causes et les conséquences de la bombe du réacteur.

Il y a des exceptions honorables, comme certains moments où nous devons débloquer notre avance à travers une série de portes et de plates-formes, qui nous encouragent à rechercher toutes les questions, en particulier les questions de convocation spectaculaires. Même un petit et simple puzzle pour nous distraire. Cependant, presque tous les lieux d’exploration dans Final Fantasy VII Remake semblent trop linéaires. Oeil Je ne demande pas un monde ouvert, je n’en ai pas besoin, mais je connais un donjon complexe et bien planifié, cela me permet de dévier suffisamment pour trouver tous ses secrets pendant que je cherche la sortie. Ici, les écarts sont médiocres, suffisamment pour ajouter un petit coffre et rappellent le design de la première partie de Final Fantasy XIII, par exemple, où des couloirs étroits et bien définis sont prodigués. Il y a même des moments où, surtout si vous êtes un completiste, le jeu recycle certains scénarios, vous obligeant à faire plusieurs allers-retours sur vos pas.

Lorsque la carte s’agrandit, le jeu prend une pause dans son histoire et vous permet de naviguer plus librement dans certaines villes des bidonvilles. Le fait que Cloud soit un mercenaire a été amélioré comme excuse pour terminer une série de missions secondaires, ou commissions, comme le jeu les appelle, que pouvons-nous faire dans les colonies. Malgré le fait qu’ils aient leurs petites histoires, la vérité est qu’ils ne sont pas originaux et c’est une occasion gaspillée pour accomplir des tâches inintéressantes, au lieu d’élargir davantage la façon dont les gens de Midgar vivent, leurs petits ou grands conflits qui aider à donner plus de vie à la ville. Une tâche que Square-Enix avait déjà en attente dans son dernier épisode et qu’elle ne parvient pas non plus à souligner ici.

La conception des missions secondaires et des niveaux sont des points où Square doit se mettre au courant le plus rapidement possible. Il peut sembler que le jeu en souffre peu, car le traitement de la pièce est tellement spectaculaire, avec tant de bons moments et de scènes soignées qu’il est facile de se laisser emporter. Mais Cela fait mal d’avoir un si bon système de combat et une exploration si simple que c’est aussi la base d’un bon JRPG.

Matière visuelle

Ça fait mal d’avoir à utiliser un mot aussi galvaudé que spectaculaire, mais c’estIl ne fait aucun doute que Final Fantasy VII Remake est un jeu qui attire le regard. Il est imprégné de scènes cinématographiques réalisées avec le moteur lui-même, ce qui est un rêve devenu réalité, car elles atteignent un niveau qui a peu à envier un projet comme Advent Children. Cela fait mal d’avoir à utiliser un mot aussi banal que “spectaculaire”, mais ça l’est. Chaque séquence est prise en charge dans les moindres détails, en observant de près le travail de l’œuvre originale pour essayer de représenter aussi peu que possible les quelques polygones qui ont formé les monstres et les personnages, tandis que les scénarios décrivent en détail le travail des arrière-plans pré-rendus.

Animations de haute qualité, détails qui restent sur la rétine tels que les matériaux placés sur les armes des protagonistes, l’usure de l’épaulette de Cloud ou les ornements de son épée. Rien n’a été écarté, maintenant même les postures de bataille ou certains personnages secondaires, les commerçants et tout ce qui était appréciable et apprécié dans le jeu original. Mais le nouveau brille également avec sa propre lumière, car il est beaucoup plus facile de comprendre le plan de Midgar regardant maintenant le ciel pour contempler le beau et redoutable toit en acier au-dessus de la tête de ceux qui vivent dans les bidonvilles, et la différence de classes entre les différents habitants de la ville.

Et pourtant, Final Fantasy VII Remake est également capable d’exposer les détails les plus rougissants. Il y aura de nombreuses textures que vous verrez avec pratiquement aucun niveau de détail. Objets complètement flous que vous n’avez pas eu à dévier pour trouver, mais qui apparaissent dans la première ligne de vue. Le correctif du premier jour devrait corriger certains de ces défauts, mais la vérité est que je ne pense pas qu’un seul correctif sera en mesure de tout réparer. En général, le niveau de détail dans les zones supérieures de Midgar, où les zones industrielles et métalliques abondent, sont très bien entretenus, mais lorsque nous nous retrouvons dans les quartiers, pleins de saleté, de pierres et de gravats, le jeu perd un peu de qualité visuelle. J’ai vu des environnements très pauvres qui étaient à peine quatre polygones, tandis que certains arrière-plans pré-rendus qui tapissent les panoramas sont fortement compressés et ils chantent trop. Il y a des moments critiques, comme un arrière-plan des quartiers ou une montée sur la plate-forme, qui semblent typiques d’un autre jeu et ne sont pas du tout égaux au reste du travail. Il est à noter que le développement a dû faire des concessions et que certaines zones ont été endommagées au cours du processus. Final Fantasy VII Remake est également la preuve palpable de toutes ces conversations que nous avons maintenant sur la nécessité d’un SSD sur les consoles de nouvelle génération. Nous passerons accroupi à travers des dizaines d’espaces étroits pour donner le temps de charger la zone suivante.

Final Fantasy VII Remake Fate

Et nous revenons à l’histoire, car le sort de FFVII Remake, peu importe combien d’autres facteurs influencent, vivent ou meurent ici. Je crois sincèrement tout ce que j’ai dit au début de l’analyse. Je fais partie de ces clichés qui ont découvert le genre avec ce classique. Ce n’est pas pour cette raison que je veux le vanter plus qu’il ne l’était ou ce qu’il est, mais j’attendais le remake avec impatience parce que j’ai vu dans son intrigue potentielle croître et élargir les idées que la technologie et le temps n’avaient pas achevées à l’époque. Le jeu s’y conforme, cela ne fait aucun doute. C’est le Midgar qui se profile, avec un discours puissant sur le prix que l’être humain paie pour le désir de progrès. Et bien sûr, il y a aussi des scènes idiotes. Ils étaient dans l’original et les voir représentés dans les moindres détails leur fait prendre plus de poids. L’humour est apprécié et des choses aussi magiques que garder des ennemis complètement impossibles ont été faites, comme la maison infernale mythique du Colisée de Don Corneo.

Oui, il y a des moments étranges, des dialogues qui ne résonnent plus les mêmes, mais aussi des scènes puissantes qui, accompagnées de la bande originale, vous font comprendre pourquoi le septième opus est spécial. Square-Enix a beaucoup choyé ces personnages et a essayé de maintenir l’esprit de Midgar, Cloud et le reste des protagonistes. Barret, par exemple, il n’a jamais été l’un de mes personnages préférés, et ici, cependant, il maintient une grande partie du poids de l’intrigue, voyant mieux son impuissance, son tempérament et sa lutte incessante contre ce qu’il considère comme injuste. Le défi de Nuage était, si possible, plus âgé. Il est difficile de représenter un stéréotype d’un personnage calme et mystérieux sans tomber dans l’aversion, et la vérité est qu’ils ont réussi. Le cloud est réservé, mais moins silencieux. Ses dialogues sont plus ingénieux et le joueur comprend mieux que derrière son visage sérieux il y a une tragédie. Il convient également de noter le petit arc de transformation, un mercenaire qui ne fait que des choses pour de l’argent afin de s’engager pour la cause. La dernière salle du jeu, où toutes les émotions sont à la surface, est apothétique, avec un torrent de combats très saisissants et de scènes mémorables …

Et je m’étends sur tout cela non seulement parce que je pense qu’il est important d’en tenir compte, mais parce que ce qui vient ensuite rompt toute relation avec cette analyse. Ce que vous avez lu représente 99% du jeu, à l’exception de sa fin. Sa fin, les derniers instants du jeu, sont un animal très différent. Est une scène dont je ne peux que dire cela pour soulever une controverse probablement historique et diviser la communauté. Je ne peux même pas écrire ici de quel genre de controverse il s’agit, vous devrez donc vous contenter des sentiments que cela m’a laissé, personnellement. Un sentiment que je devrais décrire autant que amer. Je le remarque dans mon énergie en écrivant ce texte, sur un ton moins enthousiaste pour ce que je suppose que ce sera de parler de Final Fantasy VII et de ce que le reste du travail est, ce qui m’a beaucoup plu. Bien qu’après avoir mis fin à cette fin, je peux imaginer pourquoi certaines décisions ont été prises, il est certainement plus difficile pour moi de les partager. Non, ce n’est pas la meilleure expérience que j’ai eue.

Il est encore tôt, je suppose. Je pense que je vais dépendre beaucoup des répercussions que cette fin aura dans les prochaines parties pour savoir dans quelle mesure elle est pertinente. Je ne veux pas masquer ce fait: une fois que tout le monde a vu cette fin, malheureusement, je pense que peu de choses sont dites sur ce qui est écrit ici. Du fabuleux système de combat. Sur la façon dont la ville de Midgar se développe et les problèmes découlant des actions entreprises par Avalancha. Même les points faibles comme les quêtes secondaires ou la conception de niveaux seront laissés en arrière-plan. Mais n’oublions pas une chose. Cette fin n’affecte pas tant ce qui a été joué, ce que j’ai vécu, dans mon cas, pendant 40 heures de jeu, qui ont été très bonnes, avec des étapes vraiment excellentes, que ce qui est à venir. N’oubliez pas ceci, lorsque tous les commentaires de n’importe quel forum que vous lisez sur le jeu sont inondés d’un sujet unique et exclusif.

Réunion

Je refuse donc de finir comme ça, comme le jeu vidéo. Il y aura du temps pour parler avec les spoilers de tout ce que ce résultat implique et probablement dans 3DJuegos nous devrons faire un spécial, pour pouvoir parler ouvertement et que les lecteurs ont une place pour faire de même. Mais maintenant, je veux faire le bilan de ces 40 heures, pas seulement de la dernière, et le résultat est très positif. Le voyage à travers Midgar est vertigineux, prouvant que les fans n’ont pas été induits en erreur en prétendant que l’histoire du jeu original se cache beaucoup plus et qu’un jeu complet ne pouvait être fait qu’avec cet arc d’histoire.

La surprise la plus positive est leur combat. Je veux vraiment continuer à exploiter toutes ses capacités, et fin de partie du jeu. Bien que ce ne soit pas le meilleur pour sa structure, ici nous sommes autorisés à choisir entre tous ses chapitres tout en débloquant le mode difficile, pour avoir la possibilité de réaliser tout ce qu’il nous reste sur la route, tout en relevant le défi. Il y a des surprises, des boss cachés et d’autres qui changent leur mécanique avec des attaques plus puissantes, rendant le côté le plus stratégique du combat obligatoire. C’est là que nous allons vraiment tirer parti de vos systèmes, tels que des améliorations d’équipement, dans lesquels nous pouvons personnaliser les cœurs de chaque arme pour créer des tactiques offensives, défensives ou équilibrées. L’équipe de Square-Enix a réussi à s’assurer que les nouvelles armes ne remplacent pas les anciennes, mais qu’elles sont toutes utiles selon les circonstances.

Je pense que, pour la première fois depuis longtemps, je ne sais pas comment terminer une analyse. Restez avec cette incertitude. Je suppose que c’est normal. Au final, Final Fantasy VII fait partie de ces œuvres qu’il est impossible pour certains de séparer de la nostalgie. Quand quelque chose fait partie de vos souvenirs, il est difficile de l’apporter au présent. Je pense que Final Fantasy VII Remake a fait du bon travail. Ce que nous avons en ce moment, dans le présent, c’est une extension d’une partie de l’histoire originale, celle de Midgar, prudente et profonde. C’est l’avenir qui reste incertain. Plus incertain que jamais.