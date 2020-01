Examen, résultats et mises à jour en direct de WWE 2020 Royal Rumble

Shorty G contre Sheamus

Gagnant: Sheamus

Mat: Tu te souviens d’American Alpha? Ils étaient super, et Chad Gable était super. Maintenant, nous avons le Shorty G reconditionné, dont le gadget est le talent d’amélioration de 1997. Cela ressemble beaucoup à 123-Kid, mais Gable n’a pas besoin de ce gadget. Le mec a de vraies côtelettes. Là encore, le futur X-Pac a fait de même. Mais bon, le Rumble de cette année se déroule dans un parc de baseball. C’est cool, non? Il est difficile de secouer ce match quand je n’aime pas que tout tourne autour de lui. J’en ai vraiment marre que Michael Cole dise “Shorty G.” Il le dit tellement. Le match lui-même était bien; c’était parfait pour le Kickoff Show, tant que vous le séparez de tout ce qui se passe à la télévision, car ce match n’a pas aidé la lutte à monter dans le classement. Mec, je me sens mal pour ces mecs. Ils sont tous les deux meilleurs que la façon dont ils sont réservés.

3/10

Chris: Honnêtement, ce match appartient au coup d’envoi. Je ne suis donc pas surpris. Cette «querelle» est une perte de temps pour tout le monde, y compris, en quelque sorte, Chad Gable. Son personnage est essentiellement un minuscule jobber mais même il est au-dessus de cela. Tant pis. Honnêtement, il s’agissait d’un match entre un grand homme et un homme minuscule. Sheamus a dominé Gable un groupe, Gable a brièvement monté un retour, et finalement, Sheamus a donné un coup de pied – avec un coup de pied brogue qui n’avait pas l’air très puissant. En outre, il convient de noter que le apport est éclairé par un projecteur gigantesque qui rend Sheamus encore plus pâle que la normale – ce qui est déjà incroyablement pâle. Quoi qu’il en soit, cette victoire ne fait rien pour un Sheamus de retour et n’aide certainement pas Gable, qui est déjà au bas de l’échelle.

3/10