Exclusive promet 4K et 120 images par seconde sur Xbox Series X

L’un des objectifs de la nouvelle génération de consoles est de définir 4K comme résolution standard et d’atteindre des cadences d’images élevées par seconde, ce qui jusqu’à présent n’est possible que sur PC. Comme d’habitude, les meilleures performances d’une console sont visibles dans certains de ses jeux exclusifs et dans le cas de Xbox, il y a des nouvelles à ce sujet car cette semaine, il y aura une annonce concernant un jeu qui promet le plus haut niveau visuel sur Xbox Series X.

À travers une publication sur son compte Twitter officiel, Dynamic Voltage Games a annoncé que cette semaine, il dévoilera son nouveau jeu, qui est un titre exclusif qui aura une performance sur Xbox Series X qui garantira 4K et un taux de 120 images. par seconde. Bien que l’on ne sache pas si le projet ne comprend que la nouvelle console Microsoft, car dans les premières années, l’environnement sera partagé avec Xbox One, le compte Dynamic Voltage a mentionné que lors de la présentation, le gameplay sera affiché et peut-être plus de détails sur ce projet.

Plus tard dans la semaine à venir, je lancerai le gameplay de ma première exclusivité XBSX – qui sera native 4K et 120fps. Voilà la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle est que je ne peux même pas capturer 4k / 120.

– Dynamic Voltage Games (@dynamic_voltage) 21 mars 2020

Dynamic Voltage Games est connu pour son travail dans le jeu Pirates of First Star, une aventure qui présente un aspect visuel particulier avec des personnages modelés en pâte à modeler et un style totalement des années 90.

Alors que nous parlons de la Xbox Series X, nous vous rappelons qu’un ancien concepteur de Sony a révélé que certains développeurs étaient impressionnés par la puissance de la nouvelle console Microsoft. En outre, il existe des informations liées au développement de Halo Infinite, un jeu qui lancera la nouvelle étape de Xbox.

