Existe-t-il des plans DLC pour le contenu solo? – HITC

Les fans veulent savoir si Capcom a partagé des plans de DLC en solo pour le remake de Resident Evil 3.

Le remake de Resident Evil 3 est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, et la plupart des gens semblent l’apprécier malgré le récit de Capcom en deçà de son noble prédécesseur. Grâce au fait que le Remake soit tellement retiré et que sa campagne solo est courte, de nombreux fans veulent savoir s’il existe des plans DLC pour plus de contenu solo.

Contrairement au jeu de l’année Capcom 2019, le Resident Evil 3 Remake dispose d’une fonctionnalité multijoueur appelée Résistance. Il s’agit d’un mode multijoueur quelque peu similaire à celui du vendredi 13, et nous savons que Jill Valentine rejoindra son chaos en tant que personnage jouable le 17 avril.

Bien que l’ajout de Jill Valentine soit passionnant pour ceux qui aiment Resistance, la plupart de la communauté de la série est plus intéressée à savoir si des plans de DLC en solo ont été partagés.

Existe-t-il des plans de DLC solo pour Resident Evil 3?

Capcom n’a partagé aucun plan de DLC en solo pour le remake de Resident Evil 3.

Bien qu’il n’y ait pas eu de plans DLC partagés à ce moment pour le remake de Resident Evil 3, il y a des raisons d’espérer pour plus de contenu solo.

Resident Evil 2 offrait des histoires solo supplémentaires sous la forme de Ghost Survivors et c’était entièrement gratuit.

Il est possible que Capcom fasse de même en se concentrant sur quelqu’un comme Nicholai. Après tout, ne serait-il pas intéressant d’être un saboteur par opposition à un autre bon gars qui essaie juste de survivre?

Gamerant a également partagé d’autres idées réalisables et attrayantes telles que jouer comme Tyrell, Brad Vickers et le gars que Nicholai a tué lors de sa première rencontre avec Jill (ne serait-il pas encore plus déplorable s’il n’était pas réellement infecté?) .

Des costumes supplémentaires seraient également un cadeau, et il est possible que Capcom ajoute plus de personnages à Resistance.

N’oubliez pas que tout ce qui précède n’est qu’une hypothèse et un vœu pieux, car d’autres DLC n’ont pas été officiellement annoncés par Capcom au moment de la rédaction.

