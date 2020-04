Exit Exit the Gungeon – Nintendo Switch. Sortez de l’isolement

Vous souvenez-vous du donjon? Ce site qui a joué dans Enter the Gungeon, la roguelite qui était le fils parfait entre The Binding of Isaac et Nuclear Throne, qui est venu sur Nintendo Switch au cours de sa première année et a été mis à jour et amélioré encore plus petit à petit? Il s’avère qu’il a une suite et bien que nous ne pouvons pas dire qu’il est venu par surprise pour Nintendo Switch lorsque son arrivée a déjà été annoncée, c’est le titre qui a été lancé juste après avoir terminé le dernier Nindies World dans l’eShop. Après sa première dans Apple Arcade, Dodge Roll Games s’associe à nouveau avec Devolver Digital pour nous amener sur Nintendo Switch Exit the Gungeon, la suite de sa première fonctionnalité.

Tu as tué le passé, prépare-toi à fuir

L’objectif des armuriers Enter the Gungeon était d’entrer dans le donjon et de descendre tous ses étages jusqu’à obtenir l’arme légendaire qui a tué le passé. En chemin, ils ont dû esquiver un million de balles (pas une exagération), obtenir des armes aléatoires, vaincre les boss finaux qui semblaient être pris du meilleur des danmakus et finalement vaincre ce passé qui les tourmentait en créant une série de paradoxes. Beaucoup plus facile à dire qu’à faire, sans aucun doute. Mais avec le trésor de ses profondeurs pillé, le donjon n’a pas beaucoup plus de valeur et a décidé de s’immerger avec tout le monde à l’intérieur. Il est temps de quitter le donjon en versant du lait. Et si vous deviez descendre avant, maintenant vous devez monter. Mais cette fois, les règles du jeu ont changé.

Loin de faire une suite manuelle, une roguelite plus grande et plus jolie, avec plus d’armes, de balles et d’ennemis, Dodge Roll a mis le chapeau de la Nintendo des années 80, cette Nintendo qui aimait explorer de nouveaux genres et différent avec les conséquences de leurs jeux NES, et inverser le gameplay. Exit the Gungeon réutilise beaucoup de choses de sa préquelle (sprites, ennemis et armes avant tout), mais les charge dans la chambre et tire d’une manière totalement différente. Beaucoup plus d’arcade, direct, rapide et fou, mais c’est aussi un jeu beaucoup plus collecté et plus petit, presque autant qu’un ascenseur. Et c’est que loin des grandes salles et des étages de l’Armazmorra, ici l’action se passe précisément dans un ascenseur qui va à fond vers la sortie. Oui, l’endroit le plus affligeant et le plus étroit de l’univers est l’endroit où vous devez esquiver les balles, affronter des dizaines d’ennemis et les pièges que l’heureux bâtiment nous lance. La situation parfaite pour John Woo et Chad Stahelski pour chacun de vous faire une trilogie de film d’action.

Et c’est précisément à cause de ce nouveau scénario que la caméra s’est déplacée d’en haut et on retrouve maintenant un jeu d’action latérale. Si Enter a beaucoup étudié le trône nucléaire pour comprendre leur langue et l’exprimer différemment, Exit a regardé un autre des titres de Vlambeer, en particulier à la Super Crate Box, réinterprétant plusieurs de ses règles. Konami avec son Contra Il est également la cible des viseurs Dodge Roll lorsqu’il apprend à créer des écrans de défilement automatique horizontaux. Mais même si certaines des règles du jeu ont été modifiées, le donjon est toujours aussi sacrément et, bien que l’action soit dans un espace beaucoup plus petit, il a toujours ce caractère aléatoire d’ennemis et de situations à chaque nouvelle tentative et une route différente pour chacun des six personnages jouables.

Une forte dose d’adrénaline

Différents ennemis, différentes pièces intermédiaires entre un ascenseur ou un autre et surtout la bénédiction de Hechicera. C’est le principal mécanicien qui modifie les règles concernant le premier match. Ici, nous ne trouvons pas d’armes lorsque nous montons des étages, mais les armes sont aléatoires et changent toutes les quelques secondes. Ce caractère aléatoire est couplé au d20 que nous avons à tout moment visible à l’écran. Ce dé augmente ou diminue de valeur en fonction des combos que nous faisons et des coups reçus (comme s’il s’agissait des gammes de style de Devil May Cry) et dont le nombre influence la cadence et la puissance des armes que nous recevons. Allez, si nous n’avions pas à nous soucier d’esquiver les balles et les pièges, il est maintenant temps de réajuster le style de jeu en fonction de la nouvelle arme que nous obtenons. Honnêtement, c’est un handicap délicieux et brillamment pensé! La chose normale, à la fois dans la roguelite et dans le danmakus, est de trouver une arme et une stratégie avec lesquelles nous sommes à l’aise et de jeter avec elle le reste du jeu, mais Exit the Gungeon nous oblige à quitter constamment notre zone de confort, une situation qui profite pour donner une autre dose d’adrénaline à chaque tentative.

Mais tout comme dans l’aventure précédente, et malgré le fait que tant de problèmes d’armes nous font penser le contraire, l’important n’est pas de tirer mais d’esquiver. Si dans Enter the Gungeon nous étions immunisés contre les balles lors d’un saut périlleux, nous ne le serions pas moins. Lorsque nous nous retrouvons maintenant avec un nouvel appareil photo, la roue de roue désormais classique a été ajoutée avec la possibilité de sauter pour esquiver les balles et maîtriser les deux est une clé fondamentale pour esquiver les schémas de balles les plus complexes, car ne pas essayer de s’échapper se termine dès que le premier boss final apparaît.

Voir aussi

Sur les affiches des patrons, les tildes cassent tout

Les autres éléments de Enter the Gungeon sont toujours là. Au fur et à mesure que nous avançons et vainquons des boss, nous recevons des crédits d’hégémonie avec lesquels acheter de nouvelles armes, des chapeaux et d’autres secrets dans les différents PNJ et magasins que nous débloquons. Les références sur chaque arme et chaque description d’entre elles sont de nouveau présentes, anciennes et nouvelles. Et même l’Armanomicon a été mis à niveau vers une sorte de Game Boy Armance Micro!

Sortez du donjon – Des balles plus grosses équivalent à plus de dégâts

Exit the Gungeon vit beaucoup des loyers de sa préquelle, ce qui n’est pas mal du tout. Au niveau graphique, il a un pixelart Cela semble simple, mais lorsque vous vous arrêtez pour réfléchir au nombre d’éléments qui se déplacent sur l’écran, vous vous rendez compte à quel point il est élaboré et étudié; la Musique il exécute toujours doseone, les pistolets sonnent toujours comme ils devraient être, et la difficulté est toujours la même ou même plus sacrément. Sans aucun doute, la plus grande réussite du titre est de se réinterpréter, en créant quelque chose de nouveau pour éviter d’être transcrit et cela fonctionne également comme la suite de l’une des roguelites les plus renommées de ces dernières années. Toutes les pièces que vous collectez dans Enter s’ajustent et fonctionnent avec les nouvelles ajoutées dans ce nouveau puzzle. Comme je l’ai déjà dit, un jeu beaucoup plus d’arcade, plus direct et intense concentré pour les jeux rapides. Et c’est pourquoi une bonne saison va rester sur l’écran principal de tous ceux qui aiment entrer dans le donjon.

Nous avons analysé Exit the Gungeon grâce à un code numérique fourni par Devolver Digital. Version analysée: 2.0

Plus fort, plus rapide, différent

Loin de rechercher une suite manuelle, Dodge Roll Games s’est engagé à juste titre à donner à la formule une tournure pour offrir un titre qui fonctionne comme une suite à Enter the Gungeon, mais aussi comme un jeu autonome qui attirera d’autres types de joueurs dans son univers chargé de poudre à canon.

PROS

Le changement de genre se sent bien

La mécanique principale du changement d’arme toutes les quelques secondes lui donne une composante supplémentaire d’adrénaline et de risque-récompense

Que chaque personnage a son propre chemin différent

CONS

Un autre échec typographique, en particulier avec les accents sur les affiches des patrons

Bien qu’il ait de nombreux secrets à débloquer, le fait qu’il ait été initialement conçu comme un jeu pour smartphone en fait un euphémisme en ce qui concerne le contenu par rapport à Enter the Gungeon

Le mode multijoueur du premier joueur est manquant

Connexes