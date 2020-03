Expéditions New Horizons jusqu’à la semaine prochaine

Par Stephany Nunneley,

Animal Crossing: New Horizons est disponible demain, mais certains clients d’Amazon ont été informés d’un retard de livraison.

De nombreux clients Amazon qui ont précommandé Animal Crossing: New Horizons ont été informés que le jeu n’arrivera pas le jour de sortie comme prévu. Au lieu de cela, l’envoi a été repoussé au mardi 26 mars.

Si vous avez précommandé sur Amazon, vous souhaiterez peut-être vérifier votre courrier pour voir si votre copie a également été retardée. Divers clients sur Twitter et reddit ont été informés du retard.

On ne sait pas si le problème est lié à un stock limité ou à la priorité d’Amazon pour certains articles en raison d’un coronavirus.

Plus tôt cette semaine, la société a fait savoir aux fournisseurs qu’elle n’accepterait plus que des articles non essentiels soient stockés dans ses entrepôts jusqu’au 5 avril.

Si un article est déjà dans l’entrepôt, il sera expédié, mais sinon, les vendeurs devront expédier les articles eux-mêmes plutôt que via Amazon.

Les articles essentiels comprennent les produits ménagers tels que les désinfectants et les papiers hygiéniques, les fournitures médicales et d’autres produits très demandés (merci, Business Insider).

