Explication du racisme contre les écrivains romantiques d’Amérique

Les écrivains romantiques d’Amérique, l’une des plus grandes associations d’écrivains du pays, sont dans le chaos. Fin décembre, le conseil d’administration de la RWA a pris la décision déroutante et immédiatement controversée de censurer, suspendre et interdire à l’auteur Courtney Milan de ne plus jamais occuper un poste national dans l’organisation – essentiellement parce qu’elle a qualifié un livre de 20 ans de «putain de raciste gâchis. »Cette décision a déclenché une chaîne d’événements qui menace maintenant de faire de l’institution une unité dans une bataille pour le cœur et l’âme non seulement des RWA, mais du genre roman dans son ensemble. Ce fut un combat spectaculairement public, qui reflète une longue histoire contestée de qui peut être visible dans la romance.

RWA, une organisation fondée il y a près de 40 ans par une femme noire, a souvent été un endroit hostile pour les écrivains marginalisés, et les tentatives de changement qui ont rencontré un échec menacent maintenant de détruire l’institution elle-même. Les romans d’amour, à leur niveau le plus fondamental, parlent des protagonistes qui sont vus clairement et aimés – et c’est une histoire sur qui peut être vu et valorisé dans le genre roman, et dont la douleur compte.

En tant qu’auteur de romans historiques qui a siégé pendant quatre ans au conseil d’administration élu de la RWA, Milan a été l’une des voix les plus éminentes dans la lutte pour faire de la RWA un environnement plus équitable. (En fait, elle vient de remporter un prix de service.) Elle est également connue pour sa présence vocale sur Twitter, où elle n’hésite pas à appeler l’injustice en termes très directs, qu’il s’agisse de racisme dans la romance ou de la saga de plagiat étrange de #CopyPasteKris . Les efforts de Milan et de bien d’autres ont mis la RWA sur la voie de la création d’une organisation, d’un genre et d’une industrie de l’édition plus inclusifs. Alors que 2019 touchait à sa fin, cela ressemblait à des années d’efforts dévoués et d’activisme de nombreuses personnes, en particulier de femmes de couleur, pour construire un genre plus inclusif et une RWA équipée pour combattre au nom de ses membres marginalisés, portait ses fruits.

Mais cet espoir s’effondre. Après la censure de Milan, les membres du conseil ont démissionné en masse; deux présidents sont partis sous un nuage de controverse. De grands éditeurs, dont Harlequin, se sont retirés de la conférence nationale annuelle de RWA. Les membres sont furieux et le travail qu’il faudra pour restaurer leur confiance dans l’organisation est si énorme qu’il est potentiellement insurmontable.

“Notre organisation professionnelle vient de nous tomber dessus si incroyablement”, m’a expliqué la romancière Adriana Herrera et la présidente de la section new-yorkaise de RWA. “Tout a été défait.”

La dernière déclaration de RWA invite les membres à se joindre «à la reconstruction d’une RWA qui sert ses membres divers et talentueux dans le futur» et exprime la conviction que «cette communauté vaut la peine d’être sauvée». Mais les trois dernières semaines ont révélé des fissures si profondes dans le organisation, tout le monde ne partage pas cette confiance.

Milan a révélé la décision de la RWA de la censurer le 23 décembre, via le compte Twitter de son amie et collègue écrivaine Alyssa Cole. «L’une des raisons pour lesquelles je croyais en RWA était parce que je voyais à quel point mon amie, Courtney Milan, travaillait pour pousser l’inclusion de l’organisation», a écrit Cole. «Aujourd’hui, la veille de la veille de Noël, RWA l’a informée qu’elle était d’accord avec les plaintes déontologiques déposées contre elle pour avoir dénoncé le racisme.» La décision était fondée sur deux plaintes déontologiques déposées par les membres Suzan Tisdale et Kathryn Lynn Davis.

Tisdale, un auteur de romance historique, était en train de lancer sa propre maison d’édition numérique indépendante, Glenfinnan Publishing. Mais l’un de ses rédacteurs en chef acquéreurs était une femme nommée Sue Grimshaw, qui était devenue une source de controverse en août 2019, lorsqu’un autre nouvel éditeur indépendant, Jack’s House Publishing, l’a annoncée comme nouvelle recrue. Une discussion s’ensuit sur les goûts très à droite de Grimshaw sur Twitter, y compris un post positif de Charlie Kirk sur les raids de l’ICE au Mississippi; une vidéo des partisans afro-américains de Trump, Diamond et Silk, dénonçant le concept de la suprématie blanche comme un canular démocrate «pour intimider les Noirs»; et apparemment beaucoup d’autres, qu’elle a rapidement supprimés. (Grimshaw a depuis supprimé son compte Twitter et n’a pas répondu à la demande de commentaire de Jezebel.)

Cette découverte est devenue une discussion généralisée sur Twitter sur le rôle institutionnel important que Grimshaw avait joué en tant qu’acheteur de romance pour Borders, à une époque où Borders mettait généralement tous les auteurs afro-américains dans une section séparée, loin de genres spécifiques, comme la romance. Cela a soulevé des questions sur la façon dont elle avait pris ses décisions dans un rôle aussi important de gardiennage, et si elle avait donné aux écrivains afro-américains une chance équitable à un placement de premier plan. (Bien que, pour être clair, la politique était le cas à travers les frontières – pas seulement dans la romance.) Milan a pesé, mais elle était loin d’être la seule participante.

Jack’s House a abandonné Grimshaw, mais Glenfinnan ne l’a pas fait. Tisdale a posté une longue vidéo sur son Facebook la défendant: «Sue n’est pas une raciste et elle n’est pas une fanatique. C’est une femme vraiment sympa, et je lui ai souvent parlé », a insisté Tisdale. Pendant ce temps, Milan – qui est elle-même à moitié chinoise – a fait un fil Twitter sur Somewhere Lies the Moon, un livre de Kathryn Lynn Davis, une autre des rédactrices en chef de Tisdale. Publié à l’origine en 1999 mais republié en 2014, Milan l’a qualifié de «putain de gâchis raciste» pour la façon dont il décrivait les femmes chinoises comme totalement soumises: «Voici notre femme semi-chinoise qui se souvient de son passé, où on lui dit explicitement que l’avenir est l’Occident, et que pour les femmes chinoises, la conformité est la règle », a expliqué Milan dans un message; elle a également souligné le ridicule du fait que la protagoniste aux yeux bleus a baissé les yeux tout le temps qu’elle a vécu en Chine, à tel point que ses voisins ne savaient même pas qu’elle avait les yeux bleus.

“En tant que personne de couleur, vous vous promenez dans ce monde en vous sentant comme une cible perpétuelle sur vous”

En réponse à la critique de Milan, Davis a déposé une plainte éthique auprès de RWA, tout comme Tisdale, qui a écrit que Davis s’était “plongée dans la culture chinoise pendant six ans avant même de commencer à écrire le roman susmentionné”.

«Je crois que Mme Milan a ciblé Kathryn Lynn Davis», a écrit Tisdale, «simplement parce que Mme Davis est l’une de mes rédactrices en chef des acquisitions et que Mme Davis se trouve être blanche. Je ne peux trouver aucune autre raison pour qu’elle attaque Mme Davis de cette manière; certainement rien sur la base de preuves factuelles. »La plainte de Davis alléguait que les tweets de Milan lui avaient coûté un contrat de trois livres; Elle a déclaré à Jezebel dans un communiqué qu’elle était sur le point de conclure un contrat de trois livres lorsque Milan a tweeté et que l’offre a été retirée.

Tisdale s’est concentré sur la présence de Milan sur Twitter et le fait qu’à l’époque, Milan était président du comité d’éthique de la RWA. Elle a qualifié Milan d’intimidateur et, dans une tournure de phrase incroyablement incendiaire, a écrit: «Cela revient à confier à un néonazi la responsabilité d’un comité des droits de l’homme des Nations Unies.» La plainte comprenait une menace: «Si le conseil d’administration pas exiger que Mme Milan cesse immédiatement et s’abstienne de cette intimidation en ligne, avec les tweets Hateful contre moi, ma société, mes auteurs et les rédacteurs en chef des acquisitions, je ne resterai pas silencieux et j’irai de l’avant avec une action en justice. “

Davis, dans une déclaration à Jezebel, a protesté contre le fait que Milan n’avait pas lu le livre en entier et que son protagoniste n’était pas soumise, mais plutôt «forte et déterminée». Elle a poursuivi: «Vous pouvez comprendre comment le public, haut et fort et de manière abrasive a soulevé des accusations du racisme basé sur de tels détails pris hors contexte me causerait une profonde douleur. À la suite de ces accusations, j’ai souffert à la fois financièrement et personnellement. »C’est pourquoi elle s’est tournée vers RWA, a-t-elle dit, et on lui a dit que sa seule option était une plainte officielle.

Dans sa réponse à la plainte, Milan a farouchement défendu son droit de critiquer le livre de Davis dans les termes les plus forts possibles: «Les stéréotypes négatifs des femmes chinoises ont eu un impact sur ma vie, la vie de ma mère, de mes sœurs et de mes amis. Ils alimentent la violence et les abus contre les femmes comme moi », a écrit Milan, ajoutant que ces stéréotypes déshonorent la mémoire des femmes dont elle est issue. «J’ai de forts sentiments à propos de ces stéréotypes, et quand j’en parle, j’utilise un langage fort. Il est difficile de ne pas être contrarié par quelque chose qui m’a fait du tort à moi et à mes proches. »

Mais finalement, le conseil a décidé que Milan avait violé une section du code de déontologie des membres de RWA – «Se livrer de manière répétée ou intentionnelle à un comportement préjudiciable aux RWA ou à ses objectifs» – et elle a été censurée, suspendue de RWA pendant un an et interdite pour la vie de tenir un poste national dans l’organisation.

Le tollé fut immédiat et féroce; alors que beaucoup étaient furieux au nom de Milan, la réaction est allée au-delà de l’incident spécifique. “En tant que personne de couleur, vous vous promenez dans ce monde en vous sentant comme une cible perpétuelle”, a expliqué l’écrivain LaQuette, qui vient de terminer un mandat de deux ans en tant que président de la section de New York de RWA. «Tu le sais en théorie. Mais ce n’est que lorsque quelque chose comme ça se produit que vous vous rendez compte, attendez, que cet objectif n’est pas théorique, qu’il peut en fait devenir concret, selon qui vous traitez et quelles sont ses motivations … Ce n’était qu’une question de avant de croiser une personne qui pensait que je ne devrais pas être en mesure de dire ce que je ressentais, et cela aurait fini par être moi. »

La nouvelle de la suspension de Milan est arrivée au pire moment pour quiconque voulait qu’elle s’en aille rapidement et tranquillement: pendant la période liminale des vacances, les gens avaient absolument le temps de protester sur Twitter et la communauté a éclaté. Il n’a pas fallu longtemps pour que des questions bouillonnent sur la chaîne des événements qui ont conduit à la censure de Milan et si la procédure appropriée avait été suivie. (Romance est plein d’avocats et d’anciens avocats, y compris Milan, un ancien greffier de la Cour suprême.) Et c’est à ce moment-là que c’est devenu vraiment désordonné.

Romance Writers of America a été fondée en 1980 par la rédactrice en chef Vivian Stephens, une femme afro-américaine de Houston, travaillant avec un petit groupe d’écrivains locaux, dont la présidente inaugurale Rita Clay Estrada. Comme toute autre personne seule, Stephens a aidé à inaugurer le roman romantique contemporain moderne pendant son mandat chez Dell’s Candlelight empreinte, où elle a lancé la ligne «Ecstasy» qui a démontré la valeur marchande de livres plus américains et plus modernes. perspectives sur les carrières et les relations entre les sexes, et plus explicitement érotique que les trucs contemporains plus doux disponibles ailleurs.

Une romance ancienne d’un auteur afro-américain, mettant en vedette des personnages afro-américains, acquise par Vivian Stephens et publiée en 1985.Image: Kelly Faircloth

RWA a été créée juste à la veille d’un grand boom romantique des années 1980 qui allait lancer la carrière de nombreux auteurs, dont Nora Roberts. Le but de l’organisation, selon les statuts, était de «faire progresser les intérêts professionnels et commerciaux communs des écrivains romantiques axés sur la carrière grâce au réseautage et au plaidoyer et en sensibilisant davantage le public au genre roman». Il est devenu l’un des grands intermédiaires entre les écrivains. et des éditeurs, et c’est maintenant l’une des plus grandes organisations d’écrivains du pays, plus grande que les Mystery Writers of America et proche de la taille de la Guilde des auteurs. «Lorsque nous organisons ces événements pour RWA, comme la conférence chaque été, chaque éditeur est là», a expliqué LaQuette. «Ils recherchent de nouveaux écrivains. Ils recherchent de nouvelles personnes. Ils cherchent à se connecter avec des écrivains établis. “

Mais depuis sa création, il y a toujours eu une certaine tension sur les priorités des RWA. C’était un club social? Un groupe de réseautage professionnel? Qu’est-ce qui constituait de toute façon «professionnel»? (Voir: la grande controverse du chapeau de cygne de 2007.) Était-ce pour des auteurs publiés ou des auteurs non publiés? Était-ce un intermédiaire entre écrivains et éditeurs? Ou était-ce potentiellement un organe d’action collective, y compris contre les éditeurs? Tout aussi importante mais moins tangible était la question de la bonne façon d’agir pour une femme, même dans une organisation composée en grande partie de femmes, et à quel point il était important d’être gentil et conciliant, de ne pas soulever un gros problème perturbateur – même, ou peut-être surtout, sur des questions de représentation raciale et queer.

Est-ce que RWA était un club social? Un groupe de réseautage professionnel? Qu’est-ce qui constituait de toute façon «professionnel»?

«Romance travaille beaucoup dans une culture« soyez gentil », et cela a toujours été le cas», a déclaré Sarah Wendell de Smart Bitches Trashy Books, un blog populaire qui a dû faire face à une certaine réticence pour sa volonté d’écrire des critiques négatives lors de sa première apparition au milieu de l’année. Années 2000. «Si vous n’avez rien de gentil à dire, ne dites rien du tout.» En 2009, RWA a déclaré à une autre blogueuse, la chère auteur Jane Litte, qu’elle ne pouvait pas renouveler son adhésion, car des articles critiques qu’elle avait écrits et elle se moquant des mauvais livres sur Twitter “indique que vous ne soutenez pas les auteurs de RWA ou de romance.” (Litte a rapidement publié la lettre.)

Mais l’avènement d’Internet a rendu de plus en plus difficile de garder un couvercle sur la dissidence dans le genre et les rangs de la RWA. Au début, c’était par le biais de listes de diffusion; puis ce fut à travers des blogs comme Dear Author et Smart Bitches Trashy Books. Des traces de combats antérieurs sont dispersées sur Internet dans diverses sections de commentaires comme les isotopes radioactifs en décomposition. Mais de plus en plus, ces arguments se produisent à la vue du grand public sur Twitter; même les combats qui commencent ailleurs, comme Goodreads ou Facebook ou les boucles de messagerie privées, finissent souvent par migrer vers Twitter d’une manière ou d’une autre. C’est une plate-forme populaire qui uniformise les règles du jeu: il est presque impossible de brancher des voix dissidentes sur Twitter.

Internet a également remis en cause la position de RWA au sein de l’écosystème romantique. Les conférences RWA sont pleines de panels sur divers aspects de l’auto-édition, mais personne n’a besoin de RWA pour mettre son livre sur Amazon. Ils ne sont pas un agent de négociation collective; ils ne peuvent pas, par exemple, négocier de meilleures conditions d’auto-édition avec Amazon. Mais les auteurs de romans ont plus que jamais besoin d’un ardent défenseur, car ils sont de plus en plus à la merci de puissantes plateformes technologiques, car les principaux canaux de livres de poche de masse comme B. Dalton, Waldenbooks et Borders ont disparu. La présence de RWA signifie au moins qu’il y a quelqu’un que les auteurs peuvent appeler s’ils ont besoin d’une voix institutionnelle pour les défendre. «Si vous êtes le membre qui appelle, qui dit:« Facebook pour une raison quelconque ferme mon site d’auteur, et j’ai eu 40 000 abonnés », nous avons des contacts sur Facebook et sur Amazon et sur Barnes and Noble que nous pouvons contacter. avec au niveau micro pour aider nos membres immédiatement », m’a dit l’ancienne présidente HelenKay Dimon.

Mais ces dernières années, le principal conflit au sein de l’industrie a peut-être été l’inclusion et l’intersectionnalité. Bien qu’il y ait toujours eu un fil féministe dans la romance, le genre a également été dominé par des femmes hétérosexuelles pendant une grande partie de son histoire. Malgré le rôle central de Stephens dans la formation de la romance moderne, elle a été frustrée par le fait que les patrons traînent les pieds, même si elle en a acquis diversement. Les plantations regorgent de romans historiques jusque dans les années 90, tout comme les livres présentant des représentations épouvantables des Amérindiens avec le mot «sauvage». Les auteurs noirs ont souvent été relégués à des empreintes «ethniques» et même mis à l’écart ailleurs dans les librairies. Et souvent, cette culture «soyez gentil» a supprimé les tentatives de lutte contre tout cela.

En 2005, RWA a inséré une enquête dans le magazine des membres de l’organisation, Romance Writer Report, demandant si la romance devait être définie comme entre deux personnes – ou un homme et une femme. Dans un article traitant de la controverse actuelle, l’auteur à succès Nora Roberts (qui n’est plus membre de RWA) a révélé qu’elle avait écrit une lettre de protestation au sujet de l’enquête. “J’ai reçu un e-mail du président de l’époque m’exhortant à me taire, en gros, m’expliquant – et je ne plaisante pas – que je ne comprenais pas que les lesbiennes prendraient le contrôle de RWA”, a écrit Roberts. “Bon sang, ces lesbiennes terrifiantes!” L’enquête n’a finalement abouti à rien, grâce au tollé qui s’en est suivi, mais il s’agissait essentiellement d’une motion visant à inscrire la discrimination dans les statuts de l’organisation.

En 2015, je me suis assis dans l’audience des RITA – la cérémonie de remise des prix de l’association professionnelle, qui porte le nom du premier président de l’organisation – alors que les nominés pour la meilleure romance inspirante comprenaient une histoire au sujet d’un commandant de camp de concentration tombant pour un prisonnier juif. Plus tôt cette semaine-là, une rédactrice a été interrogée sur la question de savoir si son empreinte allait évoluer dans une direction plus multiculturelle et a déclaré à une salle remplie d’écrivains lors d’une séance enregistrée que «chaque fois que nous obtenons quelque chose de fort comme ça dans un sujet multiculturel ou un auteur, nous pouvons nous en remettre à notre empreinte sœur qui se concentre vraiment sur la publicité de ces titres, la commercialisation de ces titres, l’obtention d’un placement dans les magasins. »(RWA enverra finalement une lettre sévère.)

C’était la première conférence nationale de l’écrivaine Nana Malone. Même si c’était génial à certains égards, elle m’a dit: «Il y avait ces moments où je retournais dans ma chambre d’hôtel et je me disais, oh, ça ne me faisait pas du bien.» Par exemple, elle se dirigeait vers une table et se présenter et tenter de lancer une conversation. “Vous essayez juste de faire la chose. Et la moitié de la table se lève et s’en va? Et ce n’est pas une fois. Ce n’est pas comme, oh, ils devaient tous aller dans le même panneau. Non, c’est arrivé plus d’une fois. Et je n’étais pas le seul à vivre ça. “

Mais ce fut aussi un tournant, lorsqu’une masse critique de personnes commença à reconnaître qu’il y avait des problèmes avec le genre et au sein de l’organisation qui devaient être résolus. Il y a d’abord eu une poussée pour les livres divers, puis une pour les livres «propres voix». En d’autres termes, il ne suffisait pas aux femmes blanches d’ajouter des personnages afro-américains ou aux femmes hétéros d’écrire des romans m / m pour un public dominé par des femmes hétéros. Le genre devait travailler activement pour soutenir les auteurs queers et les auteurs de couleurs eux-mêmes. Cela a été un processus de va-et-vient, décrit par Lois Beckett dans un long article au Guardian. Un noyau de membres dévoués, cependant, a travaillé sans relâche pour changer cet état de fait, travaillant à la fois au sein des structures de la RWA et aussi, souvent, en utilisant Twitter, un outil qui était facilement accessible même à ceux qui étaient longtemps exclus du pouvoir institutionnel.

Je me suis demandé qui finirait par obtenir des RWA et ce qu’il en resterait.

Milan a été l’une des voix les plus bruyantes, les plus directes et les plus intrépides de la lutte, implacable en parlant au nom des auteurs marginalisés et contre le type de comportement qui a fait de la romance un espace si hostile pour eux. En 2015, elle commençait tout juste son mandat de quatre ans au sein du conseil d’administration et a fait du changement une priorité, en tant que présidente d’un groupe de travail sur la diversité qui a présenté un rapport sur les problèmes auxquels ils étaient confrontés et recommandé des mesures pour les résoudre. «Je sentais qu’il y avait une organisation de l’industrie qui plaidait pour les auteurs de romance, et elle devrait faire de son mieux pour défendre tous les auteurs de romance», m’a-t-elle expliqué sa motivation. «À ce stade, je le regarde et je pense que j’étais assez naïf, mais c’est la réponse. Cela semblait être la bonne chose à faire, et vous devriez essayer de faire la bonne chose. »

Les efforts de Milan et sa position de haut niveau en ont fait un paratonnerre, le «bouc émissaire de la diversité», comme elle le dit. Dans la plainte de Tisdale, a-t-elle souligné, “il y a ces pages et des pages de captures d’écran de toutes ces personnes qui ne sont pas moi.”

Image: Temps romantiques

Souvent, RWA lui-même a été le site de ces batailles. Suivant le modèle défini par #OscarsSoWhite, les fans de romance et les écrivains sur Twitter ont commencé à suivre le taux de diversité absolument lamentable des récompenses. Le tollé concernant les nominations finalistes, publié en mars 2019 et une fois de plus dominé par des écrivains blancs, était si important que le conseil d’administration de RWA a publié une déclaration: «Le conseil d’administration s’excuse auprès de nos membres de couleur et membres LGBTQ + pour les avoir mis dans une position où ils se sentent indésirables et non entendus. »Le conseil d’administration a reconnu« un grave problème de partialité des lecteurs dans le jugement des RITA ».

Des changements étaient déjà en cours à ce moment-là, m’a dit Dimon; le processus de deuxième tour pour sélectionner les gagnants avait été décalé avant les prix 2019, de sorte que les juges de chacune des catégories devaient inclure plus de personnes de couleur et plus de personnes queer, et devaient inclure des personnes en dehors des auteurs de RWA, comme des libraires ou des bibliothécaires. En fin de compte, lors de la cérémonie de 2019, des RITA ont été décernés à M. Malone et Kennedy Ryan, les premières femmes noires à gagner dans les quatre décennies d’histoire des prix, et Nisha Sharma est devenue la première femme d’origine sud-asiatique à gagner.

Il était très clair que le combat n’était pas terminé, mais le conseil d’administration de RWA qui a pris le relais en septembre 2019 était d’une diversité encourageante. «J’étais incroyablement heureux quand je suis parti, parce que je sentais que le conseil qui avait été élu était un très bon conseil», a déclaré Dimon. «C’était très diversifié, c’était un bon mélange de gens qui étaient là depuis un petit moment, donc ils avaient les connaissances institutionnelles et l’histoire et comprenaient comment nous faisions les choses et pourquoi, et ils avaient de nouvelles personnes, ce qui signifie de nouveaux des idées, une nouvelle énergie.

Il n’a pas fallu longtemps pour que cela se déroule, de manière vraiment spectaculaire.

En 2018, lors de la conférence annuelle de la RWA, j’ai vu l’auteur Suzanne Brockmann accepter un prix pour l’ensemble de ses réalisations avec un discours enflammé qui expliquait explicitement la longue histoire de l’industrie de bloquer les efforts de diversité et d’inclusion. Elle a lancé un appel à l’action féroce: «RWA, je vous ai regardé lutter alors que vous tentez de faire face à la suprématie blanche raciste homophobe sur laquelle notre nation et l’industrie de l’édition sont basées. Il est grand temps que cela change. Mais écoutez-moi, écrivains, quand je dis: cela ne se produit pas si nous sommes trop putain de gentils. “

L’effet du discours de Brockmann était électrique. Elle a reçu des applaudissements tour à tour et, finalement, une ovation debout – une salle remplie de femmes debout, applaudissant les encouragements de Brockmann à secouer le bateau. C’était comme si j’étais témoin d’un morceau d’histoire du genre. Mais j’ai aussi regardé un trio de femmes blanches devant moi rester résolument assis. Je me suis demandé qui finirait par obtenir des RWA et ce qu’il en resterait.

Presque immédiatement, il y a eu des problèmes avec le traitement par RWA de la plainte éthique contre Milan. D’une part, les comptes de médias sociaux des membres sont explicitement exclus du code d’éthique de l’organisation, ce qui aurait dû signifier que les plaintes concernant les tweets de Milan étaient invalides. D’autre part, les conclusions des comités d’éthique ont été présentées au conseil par le président élu de l’époque, Damon Suede, agissant en tant que liaison avec le conseil – malgré le fait que, comme Dimon m’a informé, il n’y avait pas de liaison avec le comité du comité d’éthique dans le processus à ce moment-là. temps. «RWA reconnaît qu’il y avait des lacunes importantes dans le processus d’éthique et la façon dont la récente question d’éthique a été traitée», a déclaré un porte-parole de RWA. Ils ont depuis annoncé un audit du processus par un cabinet indépendant.

La plainte est parvenue à la direction de la RWA à la toute fin du mandat d’HelenKay Dimon, peu de temps avant le renouvellement du poste de présidente élue de l’époque, Carolyn Jewel. Le processus de traitement des plaintes éthiques par RWA est qu’elles iraient d’abord au directeur exécutif, un poste de personnel rémunéré qui était ensuite occupé par l’employée de longue date de RWA, Allison Kelley, puis à un panel choisi parmi un large bassin de membres du comité d’éthique. Au moment de la plainte, Milan était toujours président du comité d’éthique de l’organisation.

“Le directeur exécutif m’a dit que l’avocat de RWA pensait que Courtney devait démissionner, qu’il y avait un problème de responsabilité”, m’a dit Dimon, alors elle a contacté Milan et lui a demandé de démissionner. Milan – coincée à mi-chemin d’un voyage sur la route, à côté de sa voiture en panne dans le Wyoming – a accepté. Allison Kelley s’est également récusée et a confié la question à la directrice générale adjointe, Carol Ritter. Le dernier jour du mandat de Dimon, m’a-t-elle dit, elle a renvoyé la question à la nouvelle présidente Carolyn Jewel, lui disant «que je craignais que ce soit un cas d’éthique, et que maintenant, malheureusement, je devais le lui transmettre. », Car le mandat de Dimon était terminé.

À ce moment-là, RWA semble avoir convoqué un comité entièrement distinct du comité d’éthique existant pour entendre la plainte. Dans un e-mail, l’ancienne membre du comité d’éthique Ruby Lang (qui a été nommée par Milan et a démissionné le 24 décembre) m’a dit que l’ancien président Carolyn Jewel lui avait dit qu’un deuxième panel avait été réuni et protégé par un pare-feu du comité d’origine pour éviter la apparition d’un conflit d’intérêts. Par conséquent, Lang n’a même pas entendu parler de la plainte jusqu’à ce qu’Alyssa Cole la publie sur Twitter; elle avait supposé que Milan avait démissionné pour d’autres raisons. Autres membres du comité d’éthique Rachel Grant, K.M. Jackson, J. Kenner et Mia Sosa ont également tweeté qu’ils n’avaient découvert la plainte que lorsqu’elle avait frappé Twitter. En octobre, Allison Kelley a également démissionné de son poste de directrice exécutive et Ritter a repris le poste le mieux rémunéré.

Le 17 décembre, dans son rôle de liaison avec le conseil, Suede a présenté au conseil les conclusions du rapport du comité d’éthique. Parce que les réunions exécutives sont confidentielles et que toutes les personnes impliquées sont fondamentalement muselées, nous ne savons pas ce qui a été dit lors de cette réunion, seul le vote compte pour les sanctions contre Milan: dix oui, deux non, deux abstentions.

Ce que nous savons, c’est que presque immédiatement après que Milan a déposé tous ses documents en ligne (le rapport, les plaintes de Tisdale et Davis et ses réponses), les membres du conseil ont commencé à démissionner. D’abord Chanta Rand, puis, après un vote pour renverser la décision contre Milan, huit autres membres, soit plus de la moitié du conseil, ont démissionné en masse de leurs postes. Interdit de parler de ce qui s’est passé lors d’une session exécutive, qui est confidentielle, ils ont fait une déclaration conjointe, disant qu’ils ont démissionné parce que, “nous n’avons plus confiance ou n’avons plus confiance dans le leadership de RWA”, ajoutant que “nous pensons que cela n’aurait jamais dû aller aux membres du comité d’éthique. Nous présentons nos sincères excuses à Courtney Milan et à la communauté amoureuse. »

À ce stade, presque toutes les femmes de couleur ont disparu du conseil d’administration.

Comme si les problèmes dans le traitement des plaintes pour déontologie n’étaient pas suffisants, des questions se sont rapidement posées sur la question de savoir si Damon Suede – qui avait été élevé de président élu à président lorsque Carolyn Jewel a démissionné quelques jours seulement après la crise – était même éligible à la présidence de RWA en premier lieu.

Suede, qui a pris de l’importance dans le monde de la romance en tant qu’auteur «propre» de la romance queer, est rapidement devenu le point focal de la critique de la décision du conseil, compte tenu de son rôle de liaison avec le comité et de tout ce qui a suivi une fois qu’il est entré dans le rôle de Président. C’est l’une des ironies centrales de cette histoire – il était largement présumé être quelqu’un qui travaillerait pour la diversité et l’inclusion. “Je le considérais comme un allié, comme quelqu’un qui plaiderait pour les voix marginalisées”, a déclaré Adriana Herrera.

Mais il y avait aussi d’autres problèmes. L’éditeur Dreamspinner Press a récemment annoncé, après des mois de plaintes des auteurs concernant des retards de paiement, qu’ils embauchaient une entreprise pour gérer une restructuration financière qui permettrait un «remboursement structuré de tous les montants en souffrance». Quatre leaders de la communauté, Adrianna Herrera et LaQuette de RWA NYC , Xio Axelrod des écrivains romantiques de Philadelphie et Anna Zabo du chapitre Rainbow Romance — ont écrit une lettre conjointe à la RWA, demandant des conseils aux auteurs sur la façon de demander une représentation juridique et plus de clarté sur la façon dont la RWA prévoyait de les soutenir. Mais Herrera a révélé sur Twitter que les auteurs ont reçu une réponse décevante, “affirmant que l’avocat de RWA leur avait conseillé de ne pas faire de déclarations publiques, qu’ils ne pouvaient pas fournir de conseils juridiques et que si les gens sentaient qu’ils avaient besoin d’un avocat, ils devraient en obtenir un.”

Et puis il y a la question de Stud Planet.

Suede – qui n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Jezebel – est un auteur de premier plan de Dreamspinner. Quelques jours seulement avant la révélation de Milan, il a en effet publié sur son profil Facebook des biscuits de Noël faits maison que lui avait offerts le rédacteur en chef de Dreamspinner. Suede s’était récusé des discussions du conseil d’administration de Dreamspinner. Mais dans une correspondance privée examinée par Jezebel, Suede a rassuré deux personnes différentes que Dreamspinner allait bien.

Les auteurs se sont rapidement organisés pour faire pression sur Suede et la directrice exécutive Carol Ritter pour qu’ils se retirent de leur implication dans le traitement de la plainte et de tout ce qui a suivi. L’effort le plus acéré a été la pétition de rappel organisée par les membres de la CIMRWA, le chapitre «Culturel, Interracial et Multiculturel» de l’organisation. Selon les statuts, si 10% des membres votants de l’organisation signent un rappel, le président est censé être destitué immédiatement.

Et puis il y a la question de Stud Planet.

Les règlements exigent que le président soit l’auteur ou le co-auteur d’au moins cinq romans d’amour publiés et éligibles, ce qui signifie qu’ils devaient être disponibles dans le commerce et plus de 40 000 mots. RWA a confirmé avec moi la liste des cinq livres que Suede avait l’habitude de présenter à la présidence, qui comprenait une version limitée de 2016: Stud Planet. Mais les preuves de l’existence de Stud Planet sont étonnamment rares – pas de présence GoodReads, rien sur le site Web de Suede. Le livre est répertorié sur Books on Print, “la principale base de données bibliographiques pour les éditeurs, les détaillants et les bibliothèques du monde entier”. Comme Milan l’a rapidement souligné, cette entrée avait été éditée pour la dernière fois le 8 janvier.

Lorsque j’ai contacté Dreamspinner Press, la PDG Elizabeth North m’a dit que Stud Planet était une réédition d’un travail précédent, Grown Men. «Après l’expiration du contrat avec son premier éditeur, les demandes des lecteurs étaient fortes, nous avons donc publié une version mise à jour», a expliqué North. Elle a joint une capture d’écran du livre sur leur site Web, ainsi que des fichiers PDF et ePub; ces fichiers contenaient Grown Men, totalisant environ 30 000 mots, ainsi qu’une préquelle publiée précédemment, à la fin. Elle a confirmé qu’elle avait mis à jour l’entrée Books on Print — pour indiquer qu’elle était épuisée. Lorsque je lui ai demandé si elle pouvait transmettre une correspondance confirmant sa publication à partir d’avril 2016, elle m’a répondu que la correspondance était confidentielle, mais que Dreamspinner «ne l’avait pas promue comme une publication générale. It was done as a limited edition for the fans of the universe, but the book doesn’t match Damon’s brand so he didn’t want it available wide.” When I asked how it was made available to those fans, she told me that I should direct any future questions to Suede—who did not respond to Jezebel’s request for more information.

Stud Planet, in other words, likely did not meet RWA guidelines on length alone, meaning Suede never qualified for the position of president in the first place. “We believe that Mr. Suede made his submission in good faith, and that Ms. Ritter verified the book’s eligibility in the standard RWA manner,” which did not involve actually viewing the contents of the books in question, just checking the word count, according to an RWA spokesperson via email. “We now recognize that there are questions as to the eligibility of this book. These questions likely will prompt an examination of RWA’s verification procedures and eligibility policies, but as Mr. Suede is no longer in office, we do not plan on further investigating STUD PLANET specifically.”

Image: Amazon

Even Chuck Tingle—author of high-concept erotica who has been warmly embraced by the online romance community—felt obliged to log on Twitter and publicly deny Suede’s one-time claim that he knew who Tingle was: “it has brought to my attention that there is scoundrel name of damons that likes attention and is saying he knows chuck for attention. i do not know him he is lying.” Tingle further declared his allegiances by releasing a special new story about the conflict: Not Pounded By Romance Wranglers Of America Because Their New Leadership Is From The Depths Of The Endless Cosmic Void.

Finally, on January 9—more than two weeks after this trainwreck was set into motion—president Damon Suede and executive director Carol Ritter resigned. C. Chilove, one of the CIMRWA leaders who organized the recall petition, said on Twitter that RWA had confirmed they’d collected enough verified signatures to force a recall election.

The events of the last two weeks have been disastrous for the once-mighty Romance Writers of America. Members are angry, trust in the group’s leadership has been shredded, and the entire controversy has dragged the name of the organization and the genre straight through the mud. The road back for RWA will be long, hard, and far from certain.

RWA’s authority has taken a critical hit. Dozens of agents have signed a public letter saying they won’t work with RWA until the organization gets its house in order. Harlequin and Avon, two of the biggest brands in the genre, who typically have an absolutely massive presence at the annual RWA conference, announced on January 9 that they were pulling out of the 2020 meeting, citing their commitment to diversity and inclusion. Other publishers followed suit.

Nor is this simply a matter of reputation—there’s likely to be significant financial fallout. “Publishers like Avon & Harlequin are big sponsors [for the conference]—tens of thousands of dollars worth,” HelenKay Dimon explained via email. Losing publishers loses RWA both money and attendees, which jeopardizes the conference itself and puts RWA in an even worse position: as Dimon explained, cancellation of the conference would result in “significant” penalties from the hotel where it is booked.

“I don’t know that we can come back from this”

One of RWA’s fiercest roles has been as the guardian of the public perception of romance. They hand out grants to academics studying romance. Conferences going back decades featured panels on dealing with unfriendly and dismissive members of the media. Every year they hand out a “Veritas” award for media coverage they see as particularly fair—an award that I won in 2016, for an article about the history of Harlequin. And now, the story of their rapid, incredibly public meltdown has been covered in gory detail by the New York Times, the Associated Press, the Guardian, and many other outlets, reaching people who don’t typically think about romance novels with a vastly different image than the one RWA prefers to project.

Most importantly, members are seriously reevaluating their ties to the organization. “A lot of people don’t really need RWA anymore,” C. Chilove pointed out. “They are advanced in their career, they have their agent, they have their books, they’re working on those deals.” Sarah Wendell told me something similar, that the people leaving RWA “are more of an asset to RWA than RWA is an asset to their careers.”

“I don’t know that we can come back from this,” LaQuette told me. “I don’t know that my faith in RWA—or what I believed it could represent if it ever got its act together—remains.” RWA has announced “a thorough audit” of their ethics process, promising to share findings and recommendations with the membership when it’s done, but trust in the institution has reached such a low point it’s hard to see that mending fences. The latest communication from the organization says that they won’t even fill the positions of president and secretary until the annual election in August, when all of the board seats will be open.

Whatever comes out of the controversy, whether a reborn RWA or a replacement, Malone said it’s clear what the central tenet needs to be: “Love for all, point blank. If that’s not what you’re here for, you probably shouldn’t sign up or pay dues or do any of that stuff because it’s not for you.” It’s not simply a matter of principle, either. One of the most commercially promising developments for the genre in an era when hardworking writers have to compete in an economically brutal landscape is the breakout success of diverse authors like Jasmine Guillory and Helen Hoang in trade paperback, reaching mainstream audiences who’ve never cracked open a Harlequin Presents. One of the most popular romance novels of the last year was Red White and Royal Blue, a gay romance. Many younger readers have grown up reading diverse YA. RWA could have been part of pushing for that future, but now, it’s hard to see how.

In the midst of the tumult, Bowling Green State University’s Popular Culture Library, which has an impressive collection of archival material related to the history of romance, tweeted out a picture of the first board of RWA. That board included two black women (Vivian Stephens and her sister) as well as a Latina author, Celina Rios Mullan. “The issue in RWA is not, per se, that we didn’t have diversity. Because we have diversity. Our issue was inclusion and access,” C. Chilove told me. That has been the case for a very, very long time. The photo testifies to a long history of missed opportunities to do better, in RWA and in the genre more broadly. For a while, it looked like the organization was finally getting it right, after years of chances that were thrown away. Then they blew it all up.

Correction: Originally, this story stated that the 2015 RITA award for Best Inspirational went to a romance about a concentration camp commandant falling for a prisoner; it was nominated for two, but did not win. We regret the error.

.