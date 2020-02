Explication d’une fuite d’images de Star Wars Underworld: un test de concept

Un cliché de quelques images curieuses de Star Wars.Photo: Stargate Studios

Oui, ces images de Star Wars divulguées la semaine dernière étaient réelles. Non, ce n’est pas ce que vous pensez.

La semaine dernière, des images ont été diffusées en ligne, supposées provenir d’une émission de télévision Star Wars en direct et non produite. L’émission, qui n’a jamais eu de titre officiel, était souvent désignée par son titre de travail: Star Wars Underworld. C’était un projet sur lequel George Lucas et d’autres ont travaillé entre 2005 et 2012 avec, semble-t-il, une cinquantaine de scripts écrits par Ronald D. Moore et d’autres. Au fil des ans, Internet a souvent rendu compte de cette émission, mais jusqu’à la semaine dernière, nous n’avions jamais rien vu. Ensuite, ce clip a été découvert.

Le clip de 10 minutes, tourné en 2010, est divisé en deux moitiés. Les cinq premières minutes montrent un espion essayant de faire éclore un plan contre l’Empire avec des effets visuels plutôt impressionnants et une valeur de production. Cela est suivi de cinq minutes de séquences en coulisses du clip en cours de tournage.

Et bien que l’intégration YouTube ci-dessous soit nouvelle, les images – créditées à la société californienne d’effets visuels Stargate Studios – étaient sur le Vimeo de la société depuis neuf ans, bien qu’elles aient été supprimées ces derniers jours. Alors, quelle est l’histoire?

Une source proche du projet a déclaré à io9 que les images étaient réelles mais pas nécessairement à quoi aurait ressemblé la série finale – c’était une preuve de concept. Parce que l’émission allait être si coûteuse à réaliser, le producteur Rick McCallum a engagé Stargate pour tourner des séquences de test (pas du tout inhabituelles à Hollywood) que Lucasfilm pourrait ensuite apporter aux réseaux de télévision. Lucasfilm n’avait aucun commentaire sur cette séquence ou cette histoire et nous n’avions pas eu de nouvelles de McCallum ou de sa société de production au moment de la publication.

L’espoir était que la séquence intéresserait l’un des réseaux et accepterait de cofinancer le projet. Donc, ce que vous voyez ici, c’est le métrage que Stargate a fait après avoir été embauché par Lucasfilm. C’est réel, mais pas une représentation finale de l’émission, simplement un test. D’où vient précisément l’histoire de la séquence, notre source ne l’a pas dit. Il est possible que McCallum ait donné une idée approximative à Stargate ou que le studio ait fait quelque chose par lui-même.

Le but de la séquence n’était pas l’histoire, cependant; c’était pour transmettre le ton, la technologie et le décor. Il aurait été clair que la série se déroulait dans les rues de Coruscant (un peu comme nous l’avons vu dans Attack of the Clones) et était fortement influencée par l’esthétique de Blade Runner. Il était censé suivre la famille du crime qui régnait sur Coruscant inférieur, un peu comme The Godfather ou The Sopranos, et Lucasfilm voulait que les images montrent les avancées dans les décors virtuels qui s’étaient produites grâce aux préquelles.

Apparemment, les réseaux ont réagi positivement à la séquence mais, pour des raisons inconnues, ils l’ont finalement transmise. Une supposition éclairée serait probablement de l’argent (Game of Thrones et The Walking Dead étaient à leurs balbutiements à cette époque, donc dépenser des millions de dollars par épisode pour une émission de genre n’était tout simplement pas encore courant), mais puisque c’était des années avant le Disney -la résurgence de Star Wars, un manque d’intérêt perçu aurait également pu être un facteur.

Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que Lucasfilm a embauché Stargate pour faire quelque chose qui intéresserait les réseaux, ce n’est pas le cas, donc l’émission est morte sur la vigne. Mais il s’agissait bien de séquences que Lucasfilm avait l’habitude d’essayer de diffuser. McCallum, Lucas et d’autres ne savaient pas que près d’une décennie plus tard, tout ce qu’ils voulaient se réaliserait sans leur implication. Une émission de télévision Star Wars en direct sur des personnages souterrains minables, avec un budget énorme et de grands décors virtuels? Ça s’appelle Le Mandalorien.

L’intégration YouTube de cette séquence renvoie également à un document Google rempli de rumeurs et d’informations possibles sur la série. C’est une lecture amusante si vous êtes si enclin.

