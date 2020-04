Expliquez pourquoi Minecraft Dungeons a été retardé

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/10/2020 7:47 pm

Donjons Minecraft sera enfin disponible le mois prochain dans Nintendo Switch et Xbox Game Pass. A l’origine, ce nouveau titre devait faire ses débuts durant ces jours, mais il a souffert d’un retard de dernière minute qui l’a poussé jusqu’à fin mai, plus précisément le 26.

Quelle était la raison de ce retard? Dans une récente interview avec Eurogamer, David Nisshagen, producteur exécutif MojangIl a expliqué qu’il s’agissait d’une combinaison de facteurs, notamment la mise en œuvre de multiplateformes, l’impact du coronavirus et le fait que l’équipe souhaitait simplement lancer un meilleur produit à ses joueurs:

“Nous ne voulions pas stresser l’équipe pendant ces périodes. Nous aurions probablement pu rencontrer l’ancienne date, mais c’était très gênant – en partie pour l’équipe et pour les joueurs, à qui nous ne pouvions pas garantir un bon et amusant jeu. Donc, en prenant ce temps supplémentaire, nous aurons un meilleur produit et une équipe beaucoup plus heureuse dont ils pourront être fiers. »

Comme souligné NisshagenL’équipe a peut-être respecté la date d’avril d’origine, mais elle a décidé de ne pas le faire, et par conséquent, nous aurons un meilleur match. Ou du moins nous l’espérons.

Nous avons récemment eu l’occasion de tester Donjons Minecraft, et si vous souhaitez connaître nos premières impressions, cliquez sur le lien suivant.

Donjons Minecraft fera ses débuts le 26 mai Nintendo Switch et Xbox One.

Source: Eurogamer

San Diego Comic-Con risque d’être annulée

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.