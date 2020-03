Exploded and Reloaded a été annoncé pour N.Switch

NIS America brûle ces derniers temps. Cette semaine, ils ont déjà publié dans l’eShop de Nintendo Switch Kemono Heroes, une plate-forme coopérative développée par Mad Gear Games, et il y a deux jours, ils ont confirmé que void tRrLM (); // Void Terrarium arrivera dans l’Ouest durant l’été. Eh bien, plus tard dans l’année, à l’automne, nous aurons un nouveau titre de Nippon Ichi Software, un spin-off de la série Disgaea qui nous mettra aux commandes de ses adorables pingouins. Nous nous référons à Prinny 1 • 2: Exploded and Reloaded, une compilation des titres originaux Prinny 1: Can I Really Be The Hero? et Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood!, en plus du contenu téléchargeable que vous avez reçu, qui a initialement vu le jour sur PlayStation Portable. Vous pouvez regarder la bande-annonce de présentation ci-dessous:

Prinny passe de PlayStation Portable à Nintendo Switch

Comme vous l’avez vu, dans ce spin-off du pire héros de The Other World, nous changeons la stratégie tactique des plateformes, face à un jouabilité explosive et certains graphiques mis à jour Pour l’occasion, on peut profiter avec Textes anglais et exprime à la fois la langue de Shakespeare et le japonais. L’annonce ne s’arrête pas là, car le Édition limitée exclusive de la boutique en ligne NIS America, qui apporte une copie du jeu au format physique, une boîte de collection, un album de souvenirs de Prinny, un album avec une sélection de thèmes de la bande originale de la compilation, une figure de bloc de notre malheureux protagoniste et l’affiche Asagi Wars Ex Alpha Championship Edition.

Que pensez-vous de cette annonce surprise que NIS America nous avait réservée? Si vous ne connaissez toujours pas la saga Disgaea, nous vous rappelons que la société japonaise a déjà publié trois titres de la série sur Nintendo Switch, à savoir Disgaea 5 Complete, Disgaea 1 Complete et Disgaea 4 Complete +. À plus!

Source: communiqué de presse de NIS America

