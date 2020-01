Explorez l’avenir du jeu de réalité virtuelle et augmentée avec XR 2020 sur Big S

Il reste un peu moins de deux semaines avant que le Big Screen Gaming ait lieu à Londres (20 et 21 janvier), et marque aujourd’hui la fin de nos pistes quotidiennes.

Big Screen Gaming fera ses débuts à Londres après une sortie réussie à Helsinki, et est le successeur des PC Connects des années précédentes. Il s’agit de l’événement partenaire de Pocket Gamer Connects London, et il couvre toutes les dernières tendances dans le domaine des jeux pour PC et consoles.

Nous terminons nos tâches quotidiennes avec XR 2020.

21 janvier

14h00: Pour lancer la piste XR 2020, Alex Fleetwood de Niantic présente les façons dont Niantic résout les défis pour atteindre le plein potentiel de la réalité augmentée et les développements commerciaux qui peuvent être réalisés.

14h20: Bjorn Englesson de Resolution Games montre le processus derrière Angry Birds VR.

14h40: Pourquoi les géants du numérique sont-ils si désireux d’augmenter notre réalité? Comment la RA va-t-elle changer nos vies et qu’est-ce que cela signifie pour les jeux? Dave Ranyard de Dream Reality Interactive explore comment la RA peut changer nos vies telles que nous les connaissons.

15h00: Boddy Thandi de XR Games propose une session donnant un aperçu de la conception de VR pour le plaisir de la famille.

15h20: Écoutez les quatre années d’innovation coopérative développant des technologies et des idées pour permettre la coopération, avec Simon Barratt. Découvrez certains des défis rencontrés avec le développement de Spaceteam VR et comment ils ont conçu pour qu’un groupe d’étrangers potentiels s’amusent en ligne dans XR ensemble.

15h40: Thomas Tumosa, de BrainzVR, explique à travers Experimenting comment créer un jeu multijoueur de co-implantation pour Oculus Quest. La session aborde brièvement la conception du jeu et illustre les processus de réflexion sur la façon dont il a développé certaines des mécaniques VR.

16h00: Neil Evely de REWIND discute de l’avenir du divertissement, des véhicules autonomes et du XR.

16h20: Jason Krupat, de Publishers Clearing House, explique comment il a utilisé son expérience dans les jeux multi-plateformes et multimédias pour résoudre l’un des casse-tête les plus célèbres d’Amérique et déterrer un trésor enfoui depuis longtemps.

16h40: Et pour conclure l’événement Big Screen Gaming, Marcus Pullen de Blue Donut Studio, Christina Barleben de Thoughtfish, Alex Fleetwood de Niantic, Sam Chandola de Ludare Games, Jake Manion d’Internet of Elephant et Tim Luft de Virtual Reality Simulation Systems discutent de la vision de la XR en 2020 et au-delà.

