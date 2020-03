Explorez les profondeurs avec votre Switch dans Shinsekai: Into the Depths

C’est très bien de recevoir des titres primés qui sont venus sur d’autres consoles il y a longtemps, et il semble que la Nintendo Direct en soit devenue la meilleure vitrine. BioShock: The Collection ou Catherine Full Body font partie des titres annoncés pour Nintendo Switch, mais le jeu dont nous allons parler maintenant est Shinsekai: Into the Depths, la nouvelle proposition de Capcom qui fait le saut d’Apple Arcade à Nintendo Switch et qu’il nous propose de plonger dans les profondeurs des fonds marins pour tenter d’assurer la survie du dernier être humain vivant. Vous pouvez voir la bande-annonce de cette version du titre Capcom et nous vous en dirons plus sur cette aventure:

Shinsekai: Into the Depths quoi que ce soit d’Apple Arcade à Nintendo Switch

Dans Shinsekai: Into the Depths, nous devons échapper à une ère glaciaire qui approche, rassembler des ressources, améliorer notre équipement et explorer de plus en plus l’abîme. Les plongeurs doivent surveiller les niveaux d’oxygène et de pression lorsqu’ils explorent ce monde enchanteur et découvrent les secrets de ses mystérieuses ruines. L’équipe de développement a opté pour une approche indépendante pour créer Shinsekai: Into the Depths, offrant aux joueurs un expérience de jeu unique et immersive. Pour améliorer l’atmosphère sous-marine, Les développeurs de Capcom Japan ont réenregistré de la musique et des effets sonores diffusés via des haut-parleurs immergés pour créer un niveau supplémentaire de réalisme sous-marin.

Mais ce n’est pas seulement que les valeurs de production de Shinsekai: Into the Depths sont si élevées, mais aussi, À l’occasion du lancement sur Nintendo Switch, Another Drive a été ajouté, un mode défi chronométré qui a deux niveaux de difficulté dans lesquels nous devons descendre à travers un labyrinthe dangereux dans les plus brefs délais pour faire face à une menace nouvelle et monstrueuse, et le nouveau mode Jukebox, Qui permet aux joueurs d’écouter leur musique de fond préférée à tout moment et de jouer avec une variété de filtres audio tels que la profondeur de la musique.

Que pensez-vous de la dernière proposition de Capcom pour Nintendo Switch? Sachez que Shinsekai: Into the Depths est maintenant disponible sur le Nintendo Switch eShop pour 19,99 €. Il pèse 2,2 Go et contient des textes dans une multitude de langues, dont l’espagnol. À plus!

