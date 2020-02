Explorez un monde ouvert futuriste dans Cloudpunk, qui changera cette année

Merge Games et le développeur ION LANDS ont révélé que Cloudpunk, un jeu initialement destiné au PC uniquement, se rendra également sur Nintendo Switch plus tard cette année.

Le jeu présente aux joueurs un monde ouvert dynamique et futuriste à explorer, le tout enveloppé dans une ville cyberpunk verticale. Il y a des discothèques souterraines, des jardins dans le ciel, et bien plus encore, le tout dans un style d’art graphique voxel plutôt attrayant.

Voici quelques PR:

S’inspirant d’autres titres basés sur l’histoire tels que Piquet d’incendie et Kentucky Route Zero, Cloudpunk regorge de personnages à rencontrer, ainsi qu’une multitude d’histoires à découvrir en explorant le monde néon qui puise son inspiration dans des lieux réels tels que Shinjuku à Tokyo, ainsi que Hong Kong et Séoul.

Tu t’appelles Rania. C’est votre première nuit de travail pour Cloudpunk, la société de livraison semi-légale basée à Nivalis. Explorez des paysages denses et verticaux qui atteignent le haut des nuages ​​et au fond des vagues de l’océan ci-dessous, en rencontrant des personnages allant des androïdes et de l’IA aux humains sans scrupules à tous les niveaux de la société.

Nous avons également une liste de fonctionnalités clés à vérifier:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

– Explorez une immense ville cyberpunk verticale avec votre voiture en vol stationnaire et à pied

– Percez les mystères dans un monde de conspiration d’entreprise, de pirates informatiques et d’IA voyous à travers les yeux de Rania

– Rencontrez un large éventail de personnages et plongez-vous dans leur vie quotidienne

– Vos décisions auront un impact durable sur les habitants de Nivalis

– Découvrez des endroits et des objets cachés débloquant des histoires supplémentaires

Nous n’avons pas encore de date de sortie exacte pour celui-ci, mais j’espère que nous en saurons plus sur sa sortie dans les prochaines semaines.

Aimez ce que vous voyez? Faites-nous savoir si vous garderez un œil sur le jeu avec un commentaire.

.