F1 2020 sorti en juillet, vous permet de créer votre propre équipe de Formule 1

Codemasters a annoncé que F1 2020 arriverait en juillet et pour la première fois, le jeu vous permettra de créer votre propre équipe de course.

Parallèlement à la nouvelle entrée de la série, les développeurs ont également annoncé l’édition Michael Schumacher Deluxe, qui comprend un contenu exclusif F1 2020 et un accès anticipé de trois jours.

Pour la première fois de la série, vous pourrez créer votre propre équipe de F1 dans le mode de jeu My Team. Votre équipe créée pourra courir aux côtés de l’équipe de Formule 1 actuelle, avec une nouvelle expérience de pilote-manager.

Mon équipe et le mode Carrière vous offriront de la flexibilité avec des durées de trois saisons, vous permettant de choisir entre la saison de 22 courses complète d’origine et des options de 10 et 16 saisons de course plus courtes. Ces courses incluent désormais également le circuit de Hanoi et le circuit de Zandvoort.

Le jeu comportait également un écran partagé à deux joueurs ainsi que de nouvelles options qui vous permettront d’ajuster le défi en fonction de votre expertise en course.

Maintenant, en ce qui concerne l’édition Deluxe Schumacher, ceux qui l’achèteront pourront jouer en tant que pilote allemand Michael Schumacher dans quatre de ses voitures. Cette édition comprend également un contenu exclusif, notamment des livrées de voitures à thème, des articles de personnalisation pour les conducteurs et une célébration de podium unique.

Les quatre voitures incluses dans l’édition Deluxe Schumacher sont:

1991: Jordanie 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

Si vous pré-commandez la Schumacher Deluxe Edition ou la Seventy Edition, vous recevrez un ensemble exclusif d’articles en jeu.

F1 2020 sortira 10 juillet pour PC, PS4, Stadia et Xbox One.

