F1 s’appuiera sur le jeu vidéo officiel après l’annulation par le coronavirus

Le coronavirus a suspendu de nombreuses activités et pratiquement les événements sportifs les plus importants ont dû s’arrêter pour ralentir l’avancée de la pandémie. La Formule 1 (F1), catégorie la plus élevée du sport automobile, n’a pas fait exception, mais heureusement nous sommes à une époque où l’on peut dire: “il y a toujours des jeux vidéo”.

A travers un communiqué, les organisateurs de F1 ont indiqué que, compte tenu de la suspension qui a eu lieu dans la saison en cours, ils réaliseront une série de courses qui se dérouleront en F1 2019 dans sa version PC, le jeu officiel de la catégorie développé par Codemasters. Selon les informations, à partir d’aujourd’hui et probablement jusqu’en mai, la série F1 Esports Virtual Grand Prix se tiendra avec de vrais pilotes et des stars des médias qui seront invités à participer depuis chez eux.

Tout comme dans les compétitions réelles, la série F1 Esports Virtual Grand Prix aura des phases de qualification et on estime que chaque course durera 1 heure et 30 minutes. La retransmission des compétitions se fera sur les chaînes officielles F1 sur YouTube, Twitch et Facebook. De plus, les organisateurs ont indiqué que l’objectif de ce tournoi est de divertir, ils ajusteront donc certains détails afin que tous les concurrents aient les mêmes chances de victoire et qu’il n’y ait aucun avantage des vrais pilotes.

