F4F annonce une nouvelle figure Kirby pour célébrer son anniversaire

Tous les fans d’une saga de jeux vidéo aiment avoir sur leur étagère un certain type de merchandising de leur personnage préféré, et si c’est une bien meilleure figure. Il existe de nombreux types de figurines sur le marché, mais sans aucun doute, il existe une entreprise dont les figures sont spectaculaires, aux finitions magnifiques et qui recueillent l’âme du personnage. Évidemment, nous parlons des 4 premiers chiffres. Certes, presque toutes ces figures vous semblent familières, et même plus d’une en possède une parmi ses collections. De cette société sont les figures impressionnantes de Link et Zelda de Breath of the Wild, Luigi ou Bowser, parmi beaucoup d’autres.

Kirby revient dans votre bibliothèque

Kirby est l’un des personnages les plus connus du monde du jeu vidéo. La boule rose a déjà plusieurs figurines de First 4 Figures, mais cette famille va s’agrandir, car pour fêter la 28e anniversaire de Kirby, First 4 Figures a annoncé une nouvelle figurine Kirby. Ce chiffre sera PVC et il mesurera environ 23 cm. Kirby sera sur un champ de fleurs, et d’après ce que la société de chiffres suggère, il y aura quelque chose derrière, donc ils n’ont pas encore révélé ce que cela peut être. La date de départ ou le prix qu’aura ce nouveau chiffre est encore inconnu, bien qu’il puisse être réservé sur son site officiel.

Et vous, avez-vous aimé ce premier regard sur cette nouvelle figurine Kirby?

