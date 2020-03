F9: la sortie mondiale de la Fast Saga retardée

Si vous êtes l’une des nombreuses personnes enthousiasmées par le dernier épisode de la franchise Fast & Furious – intitulé F9: The Fast Saga – vous devrez attendre pour le voir. Le film sortira le 2 avril 2021 aux États-Unis.

Initialement prévu pour une sortie le 22 mai, le compte officiel F9 a tweeté un message annonçant une nouvelle date de sortie mondiale d’avril 2021. Bien que COVID-19 (le coronavirus) ne soit pas répertorié comme un facteur, le tweet mentionne la prise en compte de la sécurité de chacun . Vous pouvez voir le message complet ci-dessous.

La reprogrammation de F9 est le dernier film à voir un retard. Récemment, A Quite Place 2 a vu sa sortie reportée sans nouvelle date prévue pour le moment. À l’origine, il devait sortir le 20 mars.

Il existe également de nombreuses autres annulations de date de sortie en salle. Les sorties chinoises de Mulan et Pixar Onward ont été annulées et le dernier film de James Bond, No Time To Die, a vu sa sortie repoussée à novembre dans le monde entier. De plus, les films et les émissions de télévision actuellement en production sont arrêtés. Cela comprend Mission Impossible 7, The Amazing Race et The Falcon And The Winter Soldier. La plus grande nouvelle récente est que la conférence annuelle sur les jeux vidéo E3 a également été annulée.

Toutes ces annulations doivent limiter la quantité de contact humain, ce qui, à son tour, limitera la transmission du virus. Pour plus d’informations sur la façon de prévenir la propagation de COVID-19, le CDC a une liste de choses que vous pouvez faire pour assurer votre sécurité.

