Facebook achète Sanzaru Games, les créateurs de Sly Cooper, pour se concentrer sur les jeux VR

L’équipe fait partie du studio Oculus.

Oculus StudiosAjoutez un nouveau membre à votre équipe. Il s’agit deJeux de Sanzaru, connu pour des projets tels que Sly Cooper: Thieves in Time, Ninja Reflex, la version PS2 de Secret Agent Clank et The Sly Collection, en plus d’une remasterisation de l’original Sucker Punch triloga, entre autres projets.

Nous explorons de nombreuses façons d’accélérer la réalité virtuelleFacebooka annoncé l’acquisition de la société à travers un communiqué qui souligne l’intention de se concentrer sur la création de contenus de réalité virtuelle “riches et immersifs”. “Sanzaru est un développeur chevronné qui a lancé des jeux sur plusieurs plates-formes et a également été un pionnier de la réalité virtuelle: ils ont créé quatre titres pour Oculus depuis 2016, lorsqu’ils étaient le premier partenaire d’Oculus Studios -Ripcoil, VR Sports Challenge, MARVEL Powers United VR Asgards Wrath- ditMike Verdu, directeur de contenu. “Avec les dernières avancées de la technologie VR, Sanzaru peut rapidement explorer un avenir de contenu original riche et immersif.”

L’entreprise est très fière de la colère d’Asgard, maisn’a aucune actualité concernant cette franchise. “Nous ne sommes pas prêts à parler de futurs projets. Sanzaru a des plans intéressants pour de futurs titres de réalité virtuelle et nous espérons apporter ces expériences au plus grand nombre.”

De son côté, Facebook souhaite que 2020 soit une bonne année pour la réalité virtuelle. “Nous explorons de nombreuses façons d’accélérer la réalité virtuelle, et2020 sera une année incroyable pour les sorties et les annonces de jeux de réalité virtuelle. Nous sommes ravis que Sanzaru se joigne à notre équipe. Ce n’est qu’une des nombreuses publicités incroyables en réalité virtuelle que nous avons enregistrées cette année. “Rappelez-vous également qu’en novembre dernier, vous avez acquis Beat Games, les créateurs de Beat Saber, ont également rejoint Oculus Studios, il semble donc que La société prend au sérieux son catalogue VR pour l’avenir.

En savoir plus sur: Sanzaru Games, Facebook et Oculus.

.