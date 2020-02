Facebook acquiert le développeur d’Asgard Wrath, Sanzaru Games

Facebook a acquis le développeur Asgard’s Wrath, Sanzaru Games.

Comme révélé dans un article de blog Oculus, le studio a été choisi car il a créé quatre titres pour la plate-forme Oculus – il a été le premier développeur à faire équipe avec l’équipe Oculus Studios. En plus de cela, Sanzaru Games a beaucoup d’expérience dans le monde de la réalité virtuelle.

“Sanzaru est un développeur de jeux vétéran – ayant expédié des titres sur plusieurs plateformes dans le passé – ainsi qu’un pionnier de la réalité virtuelle: ils ont créé quatre titres pour la plateforme Oculus depuis 2016, alors qu’ils étaient le premier développeur à s’associer aux studios Oculus. “, a déclaré le directeur du contenu de Facebook, Mike Verdu (photo).

“Ils abordent la conception de jeux avec trois piliers en tête: un excellent design, un bel art, y compris l’animation et l’audio, et une technologie forte. C’est cette fondation qui a permis à Sanzaru de construire un jeu aussi riche que Asgard’s Wrath, et c’est une base solide qu’ils continueront sur lequel nous allons tous pousser la réalité virtuelle. “

Sanzaru Games conservera son indépendance et continuera de se concentrer sur les expériences VR. Cependant, aucun projet futur n’a été annoncé.

“La culture d’un studio est un élément crucial de son succès, et cela a clairement été vrai pour Sanzaru. C’est un aspect de la société que nous admirons et que nous avons l’intention de maintenir”, a déclaré Verdu.

“Ils continueront à créer des expériences VR incroyables en tant que studio indépendant opérant à partir de leurs bureaux actuels aux États-Unis et au Canada, avec le soutien total de Facebook et de l’équipe passionnée d’Oculus Studios.”

La grande majorité du personnel des Jeux de Sanzaru rejoindra Facebook au sein de l’équipe Oculus Studios.

Facebook Gaming s’est retiré du GDC 2020. La firme américaine a cité le coronavirus comme raison. Il a conseillé à son personnel de ne pas voyager pendant la semaine du GDC et affichera ses annonces destinées à l’événement sur son site Web.

La société a également été l’une des 13 sociétés à obtenir un score parfait sur l’indice annuel d’égalité des entreprises HRC.