Facebook est en concurrence avec Twitch, YouTube et Mixer après le lancement de sa nouvelle application de streaming

Après un an de tests, Facebook Gaming annonce son lancement officiel en raison de COVID-19.

PlateformesstreamingIls sont devenus très populaires ces dernières années. De l’essor de Google avec YouTube Gaming à l’option bien connue de Twitch ou Microsoft, Mixer, ils se sont améliorés pour offrir au public la meilleure option pour voir leur en-tête “streamer” préféré.

L’application sera sans publicitéMaintenant, un nouveau géant rejoint le casting,Facebook. Grâce à une nouvelle application appeléeJeux sur Facebook, qui vous permet de diffuser des jeux en direct, de jouer en ligne et même de former des communautés. C’est ce qu’a déclaré le magazine The New York Times, soulignant que cette application devait initialement être lancée en juin, mais la crise actuelle des coronavirusa sorti sa première.

Pour l’instant, il n’est disponible que sur les appareilsAndroid, bien qu’il devrait également être publié pour iOS une fois qu’Apple l’a approuvé pour l’App Store. Pour retransmettre de Facebook Gaming, il vous suffit d’appuyer sur un bouton et de démarrer notre live d’une manière simple. Les téléspectateurs pourront voir les jeux à partir du réseau social, car il suffit d’avoir installé l’application pour diffuser.

Aussi, Facebook Gamingn’a pas de publicitéIl dispose d’un système de monétisation pour les créateurs de contenu appelé Level Up. Il fonctionne de manière similaire au programme partenaire de YouTube ou aux abonnements Twitch.

Ce service n’est pas nouveau, caravait testé pendant un certain temps, mais maintenant il reçoit un nouvel élan avec sa sortie officielle sur le marché. L’une de ses principales stratégies initiales a été de signer exclusivement des streamers très populaires, comme LOLiTO Fdez.

