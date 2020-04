Faiblesse du crapaud et comment battre – HITC

La faiblesse du roi crapaud et comment le battre dans le remake de Final Fantasy VII.

Il y a beaucoup de quêtes secondaires dans le remake de Final Fantasy VII et bien que certaines d’entre elles soient les meilleures missions du jeu, beaucoup d’entre elles sont des tâches ennuyeuses qui ont Cloud agissant avec la même irritation que vous. L’une de ces quêtes ennuyeuses se trouve dans le chapitre huit et elle s’appelle Kids On Patrol. Non seulement vous devez trouver un groupe d’enfants joyeux, mais vous devez également vaincre leur roi crapaud. Et, pour faire vite avec ce crapaud supposé, vous voudrez exploiter sa faiblesse.

Comme mentionné précédemment, cette quête survient au chapitre huit lorsque le remake de Final Fantasy VII commence à changer pour le meilleur ou pour le pire en fonction de vos pensées sur les gardiens du destin masqués qui ressemblent aux mangemorts de Harry Potter. Bien que ce point d’intrigue spécifique ait eu des fans de la vieille école maudissant l’implication de Nomura, il est indéniable que le chapitre huit est l’un des meilleurs lorsque vous vous liez avec Aerith, un esprit plein d’humour et vraiment amusant, et vous pouvez également prendre une pause dans les combats robots pour cueillir des fleurs.

Malheureusement, vous ne pouvez pas vous égarer à travers les fleurs pour toujours, car vous devez rapidement revenir au mode de vie obéissant d’être un ancien soldat qui doit effectuer des tâches pour tout le monde. Et cela comprend battre un roi crapaud pour un groupe d’enfants pour une remise insultante.

Quelle est la faiblesse du roi crapaud dans FF7 Remake?

La faiblesse du roi crapaud dans le remake de Final Fantasy VII est la glace / blizzard.

Cela signifie que vous voudrez avoir une materia de glace équipée pour Cloud ou Aerith (ou les deux) avant de combattre le roi crapaud.

Nous vous recommandons de l’équiper dans Cloud car il est plus facile à contrôler et à infliger plus de dégâts grâce à sa rapidité et à sa puissance.

Comment battre le roi des crapauds dans FF7 Remake

Vous devrez exploiter sa faiblesse sur la glace pour battre le roi crapaud dans le remake de Final Fantasy VII.

Plutôt que d’utiliser le blizzard standard, utilisez plutôt le blizzara car cela infligera une quantité de dégâts beaucoup plus importante.

Bien qu’il s’agisse d’un roi de la tarte aux hérissons plutôt que d’un roi de crapaud, vous voudrez l’évaluer dès que possible afin de pouvoir rassembler plus d’informations sur la bataille pour Chadley pour terminer ses rapports.

Une fois que vous avez fait cela, affinez simplement le roi des crapauds avec des attaques de blizzara et de mode opérateur. Étant donné que la variante la plus puissante épuise les MP beaucoup plus rapidement, vous voudrez avoir un éther stocké dans vos articles (deux devraient être plus que suffisant).

Certains recommanderaient de vaincre les tartes de hérisson standard en premier, par opposition au roi, mais vous devriez simplement vous concentrer sur le roi, car essayer de tuer ses serviteurs en premier vous rendra submergé et facilement ennuyé.

Ils se déplacent constamment autour de l’endroit, ils deviennent guéris et améliorés, et ils continuent de rebondir sur votre tête. Autrement dit, ce sont des trous énervants qui méritent d’être tués.

En vous concentrant sur le roi avec des attaques de blizzara et de mode opérateur, vous devriez pouvoir l’étaler puis le vaincre rapidement. Assurez-vous simplement de vous lancer quand l’un de ses serviteurs essaie de rebondir sur votre tête car il n’y a rien qui vous rendra plus livide.

