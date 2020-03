Faiblesse et comment battre le deuxième boss – HITC

Un guide pour battre le deuxième boss de Nioh 2, Enenra, à travers les étapes et en connaissant sa faiblesse.

Nioh 2 sur PlayStation 4 a fait ses débuts au numéro un au Royaume-Uni, ce qui signifie que des dizaines de joueurs se tirent les cheveux parce qu’ils sont forcés de rester à l’intérieur ainsi que parce qu’ils ont été tués à plusieurs reprises par des patrons de trous comme Enenra. Si vous avez du mal à vaincre ce deuxième boss et que vous perdez vos billes dessus, vous trouverez ici un guide sur la façon de tuer enfin la bête en connaissant sa faiblesse et en étant pragmatique.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un jeu de type Soulsborne, Nioh 2 est une expérience brutalement difficile, pleine de combats de boss horriblement durs qui vous transformeront en un drogué détestable qui ne peut pas laisser tomber le contrôleur quelle que soit la façon dont les choses deviennent exaspérantes. Et, si vous avez du mal à vaincre Enenra, la mauvaise nouvelle est que les choses ne feront que s’aggraver progressivement pour vous.

Donc, si vous êtes toujours déterminé à tuer cette bête malgré les problèmes auxquels vous serez confronté peu de temps après, vous trouverez ci-dessous un guide sur la façon d’éteindre son feu et sa fumée là où le soleil ne brille pas.

Quelle est la faiblesse d’Enenra dans Nioh 2?

Enenra dans Nioh 2 a une faiblesse à l’eau.

Cette faiblesse de l’eau ne devrait pas surprendre, car Enenra de Nioh 2 est un démon imposant composé de fumée et de feu.

Situé à l’intérieur d’un temple apparemment ouvert qui vous fera bientôt vous sentir claustrophobe, sa vulnérabilité à l’eau peut être immédiatement exploitée en l’attirant pour dénigrer les trois piliers.

Chaque pilier abattu se traduira par un seau d’eau débordant au-dessus de sa tête, ce qui peut entraîner son échelonnement et son ouverture à un coup lourd.

Pour exploiter davantage sa faiblesse après que ces piliers ont été retirés de l’équation, vous voudrez imprégner vos armes de talismans d’eau afin d’infliger des dégâts supplémentaires.

Comment vaincre le deuxième boss, Enenra, dans Nioh 2

Vous devez faire preuve de prudence et de patience pour vaincre Enenra dans Nioh 2, car deux ou trois attaques de ses gigantesques pieds et poings vous feront être mort.

Au début du combat contre le boss, vous voudrez le pousser à renverser les trois piliers afin que vous puissiez potentiellement l’étaler et porter un coup lourd.

Lorsque vous attaquez ce démon, vous voudrez lancer deux attaques normales et battre en retraite rapidement pour éviter d’être touché.

Quant à savoir comment éviter ses coups impitoyables, vous voudrez garder votre distance et simplement vous déplacer sur les côtés plutôt que de vous éloigner. En effet, vous devrez gérer l’endurance pathétique de votre personnage et rouler est un épuisement inutile de votre jauge.

Pour les attaques au cours desquelles Enenra vous lance une ligne de tornades, il vous suffit de continuer à vous déplacer sur le côté car elles peuvent facilement être évitées.

Si vous n’êtes pas trop prudent en ce qui concerne les combats de boss, nous avons réussi à avoir de la chance pour infliger des dégâts et éviter les attaques en collant étroitement au corps d’Enenra. Quand il était prêt à attaquer, nous nous sommes collés à son corps et nous nous sommes déplacés pour éviter d’être frappé par ses coups de poing et les coups de pied de Bruce Lee.

Le problème de coller à son corps provient du fait que vous devez constamment être parfait car un coup entraîne une seconde, puis la mort immédiate. De plus, Enenra déploie également des bombes et celles-ci peuvent être difficiles à éviter.

Donc, à moins que vous ne puissiez devenir incroyablement précis et rapide, nous vous recommandons d’éviter simplement ses attaques en vous déplaçant sur les côtés, puis en le frappant rapidement deux fois avant de battre en retraite.

Quant à quand il entre dans le royaume des ténèbres, vous devez simplement garder vos distances et éviter d’essayer de vous débarrasser de sa santé. En effet, le royaume sombre entraîne une endurance incroyablement lente, ce qui signifie que les attaques deviennent un risque inutilement dangereux.

Enfin, quand elle brille en rouge et se précipite vers vous comme une tornade elle-même, appuyez sur R2 et faites un cercle pour effectuer un compteur de rafales. Cela empêchera Enenra d’infliger des dégâts importants et vous fournira une légère fenêtre d’opportunité pour trancher et couper en dés.

Enenra ne change pas ses schémas d’attaque, il vous suffit donc de répéter votre approche et votre stratégie tout au long du combat.

Donc, pour résumer, faites-le renverser les piliers au début, continuez d’exploiter sa faiblesse à l’eau, évitez ses attaques en gardant vos distances et en vous déplaçant sur les côtés plutôt qu’en vous éloignant, et ne le frappez que quelques fois avant de battre en retraite .

Si vous avez encore du mal à le vaincre, vous pouvez toujours invoquer un ami ou un inconnu au hasard pour faire la plupart du travail pour vous.