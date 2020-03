Faiblesse Yatsu-No-Kami et comment battre – HITC

Un guide pour vaincre le boss du serpent vipère, Yatsu-No-Kami, dans le Nioh 2 brutalement difficile en exploitant sa faiblesse.

Nioh 2 est désormais disponible sur PlayStation 4 et fait ses débuts numéro un dans le commerce de détail au Royaume-Uni. Alors que beaucoup de gens apprécient ce jeu Dark Yokai Souls, il y en a aussi beaucoup qui ont du mal à dépasser le boss du serpent Viper Sanctum, Yatsu-No-Kami. Pour essayer de vous aider à vaincre cette bête glissante et hideuse qui est plus terrifiante que n’importe quoi dans Snakes On A Plane, vous trouverez ici un guide sur la façon de finalement la vaincre en exploitant sa faiblesse.

Il y a beaucoup de boss difficiles à conquérir dans Nioh 2. Bien qu’il commence modérément accessible avec Mezuki et Enenra étant assez faciles par rapport à ce qui est à venir, le patron du serpent Viper Sanctum Yatsu-No-Kami est l’endroit où les choses deviennent vraiment difficiles.

Cela peut être dû au fait que les serpents sont des créatures hideuses qui donnent à beaucoup d’entre nous les heebie-jeebies tout en faisant ramper notre peau, mais c’est aussi parce que c’est un trou d’un boss qui offre très peu d’opportunités à Burst Counter.

Comment vaincre le boss du serpent Viper Sanctum Yatsu-No-Kami dans Nioh 2

Afin de vaincre le boss du serpent Viper Sanctum Yatsu-No-Kami dans Nioh 2, vous voudrez immédiatement perdre beaucoup de sa santé au début.

Lorsque le patron du serpent attaque en envoyant deux serpents dans le sol qui tenteront de vous attaquer en dessous, vous voudrez charger directement vers Yatsu-No-Kami et faire une rafale de coups avant de reculer.

Le principal point de difficulté de ce combat de boss vient du fait que lorsqu’il ouvre le royaume des ténèbres, deux serpents se détachent de son corps et deviennent des ennemis avec lesquels vous pouvez faire face.

Vous pouvez affaiblir ces serpents avant d’entrer dans le royaume des ténèbres en attaquant principalement Yatsu-No-Kami par les côtés plutôt que de face. C’est aussi la meilleure méthode pour l’attaquer en général pour mieux éviter ses coups.

L’arc long est un excellent outil pour éliminer les couleuvres latérales dans le royaume sombre, mais vous voudrez toujours être conscient de l’endroit où se trouve Yatsu afin que vous puissiez facilement éviter ses projectiles verts ainsi que son grappin dévastateur.

Il n’y a pas de nombreuses fois où vous pourrez contrer ce boss, mais quand il vous charge tout en rougeoyant, vous voudrez appuyer sur R2 et tourner et attaquer rapidement avant de reculer.

Mis à part ses serpents comme les bras étant des douleurs à l’arrière, un autre point de difficulté avec ce combat de boss vient de sa capacité à vous empoisonner. Afin de repousser cela, vous voudrez simplement éviter ses coups du mieux possible, ainsi que transporter de nombreux antidotes sur vous pour éviter de gaspiller continuellement vos élixirs.

Quelle est la faiblesse du boss de serpent dans Nioh 2?

La faiblesse du patron de serpent dans Nioh 2 est la foudre.

Cependant, selon quelques autres, il serait également vulnérable au feu tout en résistant à l’eau.

Par conséquent, si vous essayez de vaincre ce boss le plus rapidement possible, vous voudrez utiliser des objets liés à la foudre ou au feu.

Cela étant dit, vous n’avez pas à vous inquiéter si vous n’en avez pas en votre possession, car vous pouvez battre ce boss sans exploiter sa faiblesse.

Cela demandera plus de temps et de patience, mais tant que vous suivez les principales étapes d’en haut et que vous restez distant dans le royaume des ténèbres, vous devriez pouvoir le surpasser en quelques efforts.

