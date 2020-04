Faille déchirée du roi du désir – obtenez la graine de volonté bleue de la luxure – HITC

Les fans de Persona 5 Royal veulent connaître la faiblesse du Torn King Of Desire afin d’obtenir la graine de luxure bleue du palais de Kamoshida.

Le tout premier palais de Persona 5 Royal appartient à Kamoshida et vous pourrez l’explorer après une longue exposition de cinq heures et des tutoriels. Ce palais comprend Will Seeds of luxure que vous devez trouver, mais l’un d’eux est caché derrière un mini-boss appelé le Torn King Of Desire. Si vous avez du mal à battre cette Ombre phallique fondue, vous découvrirez ici sa faiblesse et comment la vaincre.

Atlus a apporté de nombreuses modifications à Persona 5 Royal, Will Seeds n’étant que l’un des nombreux. Il y a un nouveau gymnaste waifu à courtiser et il y a un troisième semestre à débloquer pour prolonger la longévité déjà ridicule du jeu, mais vous ne pourrez rien faire avant de faire avouer à Kamoshida le professeur pervers de P.E.

Cependant, pour les perfectionnistes qui souhaitent tout à 100%, vous voudrez que les trois graines de luxure soient cachées dans le château avant de voler le trésor de Kamoshida. L’une de ces graines est cachée derrière un ennemi appelé le roi déchiré du désir, et vous découvrirez ci-dessous sa faiblesse et comment l’éviscérer.

Quelle est la faiblesse du Torn King Of Desire dans Persona 5 Royal?

Le roi déchiré du désir n’a aucune faiblesse dans Persona 5 Royal.

Bien que le roi déchiré du désir ne présente aucune faiblesse dans Persona 5 Royal, vous devez savoir qu’il est fort pour Agi / Fire, Bufu / Ice, Zio / Electricity et à peu près toutes les attaques Persona.

Cela signifie que vous devrez compter sur les attaques techniques des coups avec vos lames, tuyaux et fouets, ainsi que sur les modèles d’armes à feu.

Comment vaincre le roi déchiré du désir dans Persona 5 Royal

Vous devrez vous fier aux attaques techniques pour vaincre facilement le roi déchiré du désir dans Persona 5 Royal.

Afin de vaincre le roi déchiré du désir avec des attaques techniques, vous devrez lancer des maladies telles que Dormina pour l’endormir.

Cette maladie du sommeil peut être lancée par Ann, et elle vous permettra de perfectionner une attaque technique en effectuant un coup physique.

Plutôt que d’effectuer une frappe physique avec Ryuji ou Morgana, il est préférable de le faire avec Joker à condition que vous ayez l’un des Personas DLC équipés.

Ces personnages DLC ont des niveaux et des statistiques beaucoup plus élevés, et ils amélioreront considérablement la force de Joker par rapport à d’autres dans les voleurs fantômes lorsqu’ils errent dans le château de Kamoshida.

Vous pouvez également vaincre le roi déchiré du désir en utilisant des compétences telles que Tarunda, mais ce n’est pas nécessaire et vous voudrez conserver votre SP pour terminer le palais en une seule fois (mais sans voler le cœur de Kamoshida).

Le simple fait qu’Ann et Joker lancent Dormina pour exécuter des attaques techniques (et, espérons-le, toutes les attaques) suffira à éliminer l’ennemi phallique.

La seule chose à laquelle vous devez faire attention est que le Torn King Of Desire se concentre sur Ann. Lorsque cela se produit, vous devrez avoir un garde Panther afin qu’elle puisse éviter autant de dégâts que possible.

