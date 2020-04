Faire semblant d’avoir le Coronavirus Covid-19

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Aujourd’hui, c’est le poisson d’avril. Les farces ne sont probablement pas une bonne idée cette année! Faire semblant d’avoir le nouveau coronavirus ne l’est certainement pas.

La star de la K-pop Jaejoong, membre du groupe populaire JYJ, a annoncé sur Instagram plus tôt dans la journée:

Jaejoong a écrit qu’il avait contracté le virus, ajoutant (comme traduit par Koreaboo), “Il était insouciant de vivre sans tenir compte de toutes les mises en garde fournies par le gouvernement et ceux qui m’entouraient.” Il s’est ensuite excusé d’avoir infecté d’autres personnes et avait pensé que cela ne lui arriverait jamais.

«Je suis actuellement hospitalisé», a-t-il poursuivi (via Koreaboo). «Je me sens actuellement reconnaissant et apologétique, réfléchissant à mon passé.» Il a ajouté qu’il y avait tant de choses qu’il voulait dire et tant de gens qu’il voulait voir.

La publication Instagram originale a depuis été supprimée. Vous voyez, c’était une blague du poisson d’avril – ou quelque chose comme ça. Quoi qu’il en soit, la farce semblait certainement une mauvaise idée! Comme le rapporte Allkpop, moins d’une heure plus tard, il a mis à jour sa publication Instagram originale, écrivant qu’il était «déchirant» d’avoir un être cher infecté par le nouveau coronavirus et que certaines personnes sortent et agissent comme si tout était normal.

“Beaucoup de mes connaissances et de mon personnel voient également leurs proches séropositifs”, a-t-il écrit (via Allkpop). “Ce n’est pas une histoire lointaine.”

La popstar a ajouté que les gens devraient rester vigilants.

“Cette farce était beaucoup trop incontrôlable pour une simple blague du poisson d’avril, mais beaucoup de gens se sont inquiétés pour moi dans un court laps de temps”, a-t-il ajouté. “Ce n’est certainement pas quelque chose qui n’arrive qu’aux autres!” Jaejoong a conclu en disant qu’il recevra la punition que sa farce justifie et espère que les gens resteront en bonne santé. Certes, il existe de meilleures façons de sensibiliser?

