Faire un tonneau! Arwings est apparu dans Ocarina of Time sans mods

Lorsqu’elle est laissée à ses seuls appareils, la communauté du speedrunning peut se lancer dans des trucs vraiment étranges, et les speedrunners The Legend of Zelda: Ocarina of Time ne font pas exception. Cette fois, ils ont mis au point une astuce appelée Arbitrary Code Execution (ACE) qui accorde un accès presque total au code sous-jacent du jeu, ce qui signifie que certaines reliques résiduelles se détendant peuvent désormais être invoquées sans aucun mod ou triche externe.

Bien que cette tactique ait été initialement utilisée pour briser le record du monde de juillet dernier, les gens trouvent déjà d’autres utilisations créatives pour ACE. Il est assez connu que les développeurs de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ont utilisé les Arwings de Star Fox 64 pour tester le ciblage Z et les modèles de vol Volvagia. Les navires fonctionnent de manière assez comparable à leur propre jeu, tirant des lasers sur Link et s’écraser au sol dans des explosions enflammées lorsqu’ils sont frappés à quelques reprises avec un boomerang. Laissés dans le code du jeu, les modèles Arwing ont déjà été invoqués grâce à des mods, mais c’est la première fois qu’ils arrivent par avion sans aucune force extérieure. Si vous n’avez jamais vu les Arwings apparaître dans le jeu auparavant, regardez ce clip Twitch d’hier avec les vaisseaux engendrés par ACE en action.

Le clip Twitch de Zfg1 donne également un aperçu rapide de la façon dont cela est accompli sur un chariot de jeu vanille. Une description sur le côté de leur flux vidéo se lit comme suit: “[b]En effectuant ACE trois fois avec différents noms de fichiers spécifiques, vous pouvez supprimer la limite de caractères lors de la création du nom de fichier. Sans limite de caractères, vous pouvez taper n’importe quelle charge utile que vous voulez, à n’importe quelle longueur. Avec cela, vous pouvez faire pratiquement n’importe quoi, et [it] est connu sous le nom de Total Control.