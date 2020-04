Fairy Knights a une date de sortie sur Nintendo Switch

Un nouveau RPG prévoit de rejoindre le catalogue de la console hybride dans seulement deux semaines, il est Chevaliers de fées, le premier travail du développeur indépendant WIDStudio, qui, après avoir parcouru le territoire des PC et des appareils mobiles, prévoit de franchir le prochain pas vers celui des consoles de l’éditeur CFK. C’est un original combinaison de jeu de rôle pour tours et puzzles avec un adorable look chibi, qui nous emmènera dans le royaume englouti de Vadelle, dans le but de restaurer sa splendeur d’antan, volée par les hôtes terrifiants d’un personnage diabolique et ambitieux. La combinaison de styles susmentionnée va au-delà de l’alternance entre les combats et la progression normale de l’aventure, comme nous sommes habitués dans d’autres titres du style, en fait, cette alliance de puzzles et de rôle se déroule pendant les mêmes combats, car pour attaquer le ennemi, nous devons auparavant résoudre un puzzle tordu sur la route. Ce nouveau RPG devrait faire ses débuts dans le Nintendo Switch eShop 30 avril tel que rapporté par l’éditeur CFK lui-même.

Fairy Knights est un RPG de puzzle unique dans lequel le joueur se lance dans une aventure avec d’adorables personnages de style chibi dans un monde de couleurs pastel.

Voir aussi

Dans le jeu, Kai et Elisa doivent vaincre le diable et faire revivre Vadelle, le royaume stérile dont le diable a retiré la source de vie. Ce dont ils ont besoin, ce sont des pierres magiques; Ils doivent trouver les temples situés dans tout le royaume et passer les tests des fées. Mais des intentions et des phénomènes inconnus prolongent ce qui semblait être une tâche facile. Quels secrets Kai et Elisa découvriront-ils au cours de leur voyage?

Le système de combat est basé sur des puzzles. Diverses attaques et sorts sont activés selon la façon dont le chemin est connecté en déplaçant des panneaux de pierre. Et les combos sont importants. Plus de combos signifient plus de dégâts, le joueur doit donc réfléchir et contrôler rapidement. Ne laissez pas tomber votre garde dans cette bataille active en temps réel.

Connexes