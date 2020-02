Fairy Tail est reporté au 25 juin. La guilde devra attendre

Oui Fairy Tail est retardé. Le jeu RPG, basé sur le manga / anime à succès du même nom, allait sortir initialement le 19 mars 2020. Cependant, comme annoncé par KOEI TECMO et le développeur de titres, GUST Studios, le jeu verra la lumière enfin (espérons-le) le jour 25 juin 2020. Si vous voulez savoir pourquoi ce retard, Continuez à descendre!

Fairy Tail – Un retard justifié

Nous avons fait écho à cette nouvelle grâce à un Tweet publié par KOEI TECMO EUROPE, suivi d’un communiqué de presse officiel. Les deux expliquent la même chose: le RPG Fairy Tail est retardé du 25 juin (pour être plus exact); et les deux comprennent un message du producteur de titres, Keisuke Kikuchi, dans lequel il s’excuse et explique, directement au fan, la raison de cette situation: «Je regrette profondément le retard de FAIRY TAIL, et les désagréments causés à nos followers, partenaires et actionnaires qui attendent ce titre. Laissez-nous passer plus de temps à peaufiner le jeu pour nous assurer qu’il est de la meilleure qualité possible, afin que nous puissions vous offrir une expérience vraiment immersive. »

Il semble que Il y a des aspects du jeu que l’équipe de développement veut peaufiner davantage: “Nous travaillerons dur pour améliorer les effets magiques et les scènes d’événements, en améliorant l’équilibre du jeu et bien plus encore!” La déclaration se termine en garantissant que, dans les mois à venir, nous aurons plus de nouvelles des détails du jeu sur lequel nous travaillons et que Ce changement de date de sortie est justifié: «Ce délai nous permettra de vous garantir un jeu beaucoup plus satisfaisant. Merci de votre compréhension! ”

La date de sortie de Fairy Tail a été modifiée au 25 juin 2020.

Déclaration complète ici: https://t.co/25MB5m5y1H pic.twitter.com/o1T2RbhLS3

– KOEI TECMO EUROPE (@koeitecmoeurope) 6 février 2020

Nous devrons attendre le début de l’été 2020 pour jouer avec Natsu, Erza, Lucy, Gray et tous ses partenaires de guilde. Cela en valait-il la peine?

