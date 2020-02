FAIRY TAIL pour le changement repoussé au 26 juin 2020

On dirait CONTE DE FÉES les fans devront malheureusement attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir profiter de l’adaptation officielle du jeu vidéo de la série.

Koei Tecmo a annoncé qu’il repousserait la date de sortie occidentale du RPG au 26 juin 2020 pour Nintendo Switch et PS4. Selon le producteur du jeu, Keisuke Kikuchi, ce délai donnera plus de temps à l’équipe de développement pour peaufiner le jeu.

Lisez plus de détails dans le communiqué de presse ci-dessous:

Burlingame, Californie – 6 février 2020 – KOEI TECMO America et le développeur GUST Studios ont annoncé aujourd’hui que leur prochain JRPG magique, FAIRY TAIL, sortira maintenant en Amérique du Nord le 26 juin 2020 pour l’ordinateur Nintendo Switch ™ et PlayStation®4 système de divertissement, et le 25 juin 2020 pour PC Windows via Steam®. Le changement de date est dû à la volonté du développeur d’améliorer encore le jeu pour une expérience FAIRY TAIL plus enrichissante.

Le producteur Keisuke Kikuchi a déclaré: «Je suis vraiment désolé pour le retard de FAIRY TAILet les désagréments causés à nos fans, partenaires et parties prenantes qui attendent ce titre avec impatience. Veuillez nous permettre de prendre plus de temps pour peaufiner le jeu pour nous assurer qu’il est de la meilleure qualité possible, afin que nous puissions vous offrir une expérience vraiment immersive. Nous travaillerons dur pour améliorer les effets magiques, les effets de scène d’événement, améliorer l’équilibre du jeu, et plus encore! Nous parlerons des améliorations plus en détail dans les prochains mois. Ce délai nous permettra de vous garantir un jeu beaucoup plus satisfaisant. Merci de votre compréhension.”

Nous vous ferons rapport au fur et à mesure que nous en saurons plus sur FAIRY TAIL. Restez à l’écoute.

en relation

.