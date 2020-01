Fairy Tail présente la ville de Magnolia dans une nouvelle bande-annonce

Le 19 mars, nous pouvons profiter du premier raid de Fairy Tail dans le monde des jeux vidéo grâce à un nouveau RPG avec un système de combat au tour par tour «classique» qui atteindra Nintendo Commutateur, sur PC et Playstation 4. Dans ce jeu, nous pourrons vivre l’histoire de trois des arcs d’histoire préférés des fans, mais nous pouvons aussi parcourir certaines des environnements dans lesquels la série se dérouleet dans le dernier remorque qui a été partagé via les réseaux sociaux, les membres de cette guilde nous montrent à quoi ressemble la ville dans laquelle ils vivent.

Les membres de la guilde Fairy Tail visitent la ville de Magnolia avec les joueurs dans la dernière bande-annonce publiée

Il n’y a rien de mieux que de connaître une ville par la main d’un de ses habitants, car nous pouvons connaître certains de ces coins qui la rendent si spéciale et que les touristes ne visitent généralement pas, et nous l’avons vu dans la dernière bande-annonce qui a été partagé à partir du RPG de Fée Queue qui est développé par Gust et Koei Tecmo. Ainsi, par la main de personnages comme Natsu, Lucy ou Wendy, nous voyageons à travers certains endroits de la ville de Magnolia, comme la guilde de ce groupe de magiciens si “scandaleux”, mais aussi d’autres endroits auxquels on ne pouvait normalement pas accéder, comme la chambre de Lucy, cet endroit où Natsu et Happy passent plus de temps que chez eux.

De cette façon, et avec cette nouvelle bande-annonce, nous n’avons qu’à attendre un peu moins de deux mois pour explorer librement tous ces environnements qui feront partie du jeu Fairy Tail. Et vous, avez-vous l’intention de rejoindre cette guilde si célèbre dès le même jour de lancement ou allez-vous attendre plus tard?

Source

Connexes