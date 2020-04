Faites attention! The Last of Us Part II fuit presque entièrement

Par Sebastian Quiroz

26/04/2020 20h59

The Last of Us Part II a été impliqué dans plusieurs controverses au cours des derniers mois. De rapports de temps de crise sur Naughty Dog en raison de ce développement. Le nouveau retard indéfini du jeu. Annulations de préventes numériques. Mais aujourd’hui, les responsables de ce projet se sont réveillés avec une grande surprise, car presque tout le jeu a été divulgué, et des vidéos de l’histoire et du gameplay sont apparues sur YouTube.

Cette fuite n’était pas d’une petite section, car le contenu qui est apparu sur Internet a couvert une grande partie de l’histoire et en a révélé des détails importants, ainsi que les mécanismes auxquels les joueurs peuvent s’attendre. Heureusement, Sony a agi immédiatement et Ce contenu a été supprimé et la chaîne responsable a été définitivement fermée.

Ces vidéos semblent légitimes, tirés d’une construction jouable du début à la fin et incluent un gameplay qui n’a jamais été vu auparavant, plusieurs scènes d’histoire, le menu principal du jeu, des détails sur l’intrigue et la fin complète du jeu.

Pour le moment, on ne sait pas exactement qui était la personne responsable de cette énorme fuite. Cependant, des rumeurs ont fait état d’un ancien employé de Naughty Dog qui serait en colère contre l’entreprise, et ayant accès à la dernière version du jeu, il a décidé de filtrer le jeu, comme une forme de protestation ou de vengeance. Bien qu’à l’heure actuelle, rien ne soit confirmé.

UN (EN COLÈRE?) UN EMPLOYÉ FUIT EN DERNIER NOUS 2 SUR YOUTUBE ENCORE LOOL ce que l’enfer se passe pic.twitter.com/t1JeTFjcWl – ✨ Storm Yorha ✨ (@StormYorha) 26 avril 2020

Pour le moment, nous ne savons pas quand The Last of Us Part II arrivera sur PlayStation 4, et il semble que tous ceux qui veulent vivre cette histoire sans une sorte de spoiler, Ils auront un avenir très compliqué, car une fois que quelque chose arrive sur Internet, il est très difficile de l’éliminer complètement.

