Faites glisser vers la gauche, faites glisser vers le tour

Il est temps de faire glisser et de tirer sur certains robots. Vanquish sort cette semaine sur PS4 et Xbox One, aux côtés de Bayonetta. C’est une bonne journée pour les fans de jeux d’action.

Je repousse trop longtemps Vanquish. Je dois juste l’acheter et y jouer. Je suis resté trop longtemps dans ma vie sans glisser sur le sol en tirant sur une douzaine de robots. Personne ne devrait se refuser cette expérience.

Au-delà de Vanquish, un tas d’autres jeux plus anciens frappent diverses plates-formes. Certains classiques de Sega arrivent sur Switch, The Hunt arrive sur PS4, Kingdom Hearts 2.8 HD arrive sur Xbox One et Bayonetta abandonne pour Xbox One et PS4 cette semaine également. C’est le bon moment pour revenir en arrière et profiter de certaines choses du passé.

D’autres choses sortent aussi. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 17 février

Magie de l’automne | PCMokoko | PC, MacRule The Rail! | PCTrap | PCProject RTD: PVP Random Tower Defense | PC

Mardi 18 février

Vanquish | PS4, Xbox OnePsikyo Shooting Stars Bravo | SwitchDCL: le jeu | PS4, Xbox One, PCGiraffe et Annika | PCBayonetta | PS4, Xbox OneHunt: l’épreuve de force | PS4Kingdom Hearts HD 2.8: Prologue du dernier chapitre | Frères Xbox OneLost | PCAdore | PCGuns Of Bullshit | Ligue de randonnée PCSuper | PCAstonie: le retour de Yendor | Défenseurs PCDeadtime | PC, Mac

Mercredi 19 février

Skul: le tueur de héros | PCLe suicide de Rachel Foster | Artefacts PCLost | Parking Xbox OneBunny | Xbox One3000th Duel | SwitchTAGI.IO | PCShadows Of Larth | PCRamiwo | PC

Jeudi 20 février

Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] | PS4, SwitchDouble Dragon et Kunio-Kun: ensemble de bagarre rétro | PS4, SwitchWolrd Of Horror | PCDreadOut 2 | PCKatana Kami: une voie du samouraï | PS4, Switch, PCDevil May Cry 3 Special Edition | SwitchDreamo | PCSega Ages Sonic The Hedgehog 2 | SwitchAutobahn Police Simulator 2 | PS4Townsmen – Un royaume reconstruit | PS4Sudoku Relax 4 Winter Snow | SwitchBlood sera renversé | SwitchLines XL | SwitchUncharted Marées: Port Royal | Connexion SwitchVitamin | SwitchOddmar | SwitchFred3ric | SwitchA Sound Plan | SwitchSega Ages Puyo Puyo 2 | SwitchNUMTATE | PCTaur | PCFinal Frontier | PCBob veut rentrer à la maison | PCGlowlyJump | PC

Vendredi 21 février

Draugen | PS4, Xbox OneDungeon Defenders: Awakened | PCBrief Battles | Course de voitures de printemps de SwitchTony Stewart | PCAilment | Xbox OneTower Of Babel – Pas de pitié | SwitchKing Lucas | SwitchUBERMOSH: OMEGA | SwitchFishing Adventure | SwitchDark Tower: RPG Dungeon Puzzle | Protocole SwitchEGO: Remasterisé | SwitchLast Encounter | SwitchKnightin ‘+ | PS4, SwitchCiel Fledge: un simulateur d’élevage de filles | SwitchBlood Breed | SwitchOtherworldly | SwitchShaolin vs Wutang 2 | PCBarno F | PCLair Du Dieu Mécanique | PCUp dans l’air | PC

Samedi 22 février

.