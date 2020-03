Faites le plein de choses confortables et faciles à porter grâce à Under Armour

Short Play Up 2.0 pour femme | 2 pour 22 $ | Sous protection

Vous pensez peut-être qu’il est un peu tôt pour prendre des shorts, mais si vous vivez en Floride comme moi, vous saurez que la vague de chaleur arrive, et elle arrive vite. Toujours trop vite. Heureusement, Under Armour connaît la lutte, et ils ont une vente sur le short Play Up pour femmes. Oui, c’est en l’honneur de la Journée internationale de la femme, mais tout détaillant qui vend des shorts en mars est génial dans mon livre.

Les shorts Play Up 2.0 sont deux pour 22 $, et ils sont parfaits pour s’entraîner, se prélasser ou simplement ne pas avoir chaud. Si vous êtes prêt à payer quelques dollars de plus, d’autres styles Play Up comme le short Metallic et Jackard sont deux pour 25 $.

Malheureusement, si vous êtes de taille plus, vous n’avez pas de chance, car les shorts Play Up disponibles en tailles 1X et supérieures sont toujours au prix fort. Un oubli très décevant, bien sûr.

Bien qu’elles ne soient pas en vente, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la ligne de vêtements de la Journée internationale de la femme Under Armour, qui est extrêmement violette. Qui n’aime pas le violet?

