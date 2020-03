Faites votre travail à tout prix dans Good Job! déjà disponible sur Switch

Il y a quelques mois, Nintendo a publié le titre coopératif fou The Stretchers sur le Nintendo Switch eShop. Eh bien, suivant une prémisse qui est tout aussi folle et qui semble tout aussi amusante ou plus, la Nintendo Direct Mini d’aujourd’hui a annoncé Bon travail!, un jeu de réflexion pour grimper au sommet de notre entreprise en faisant tout ce qu’il faut pour remplir correctement nos fonctions, et que est maintenant disponible dans le Nintendo Switch eShop!

Bureau de travail fou

In Good Job!, Pour devenir le président de notre entreprise papuchon, nous devrons monter étage par étage, les promotions sont littérales et à plus d’un titre, alors que nous résolvons les problèmes de chaque département, mais, rappelez-vous, notre vieil homme Il est le patron et il paie les factures, donc nous n’avons pas à être expulsés, juste pour remplir ce qu’on nous a demandé de faire, peu importe comment nous l’obtenons. Nous pouvons déplacer le mobilier de bureau avec précaution en appuyant sur un bouton ou créer une fronde avec les câbles électriques pour lancer le projecteur dans la salle de réunion. Chaque étage a ses propres puzzles et outils pour les résoudre, les limites sont dans les bêtises qui nous traversent la tête.

Bien sûr, vous devrez garder un œil sur l’évaluation des risques, car Nous obtiendrons une note en fonction du mobilier que nous avons cassé, du prix de celui-ci et du temps qu’il nous a fallu pour réaliser notre travail.. Heureusement, ou malheureusement, selon la façon dont vous le regardez, nous pouvons avoir notre propre collègue, digooo, collègue, qui nous donnera un coup de main en lui donnant un Joy-Con afin que vous puissiez nous donner un coup de main avec toute la bonne volonté que vous êtes en mesure de nous offrir.

Que pensez-vous de la nouvelle proposition Nintendo développée par Paladin Studios? Comme nous l’avons dit, bon travail! Il est maintenant disponible dans le Nintendo Switch eShop, et vous pouvez l’obtenir pour 19,99 € et avoir 420 Mo disponibles pour stocker le programme. À plus!

