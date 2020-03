Faker fait un don de 25 000 $ pour la prévention du coronavirus

Coronavirus C’est une préoccupation majeure pour l’industrie du jeu vidéo. Les conventions sont reportées, les consoles sont retardées et plusieurs événements ont déjà été annulés. En tant que telle, une année lourde arrive pour le milieu, et Lire “Faker” Sang-hyeok, joueur professionnel de League of Legends, a décidé d’apporter son grain de sable avec une somme d’argent considérable.

Avec un don de 30 millions de won sud-coréens (25 000 $), ce Coréen a décidé de soutenir des institutions dédiées à la prévention des coronavirus. Mais ce n’est pas tout, car l’équipe à laquelle appartient ce joueur, SK Telecom 1, fera don de tous les bénéfices qu’ils tirent de la diffusion en continu à diverses organisations caritatives et organisations dédiées à la lutte contre ce virus.

Faker né et vit actuellement dans Corée du sud, une zone qui a été fortement affectée par le coronavirus. Au moment de la rédaction de cette note, le pays avait confirmé environ 7 400 cas de coronavirus, avec 53 décès. Les responsables de la santé publique pensent que le pays a déjà subi le pire du virus, mais seul le temps nous le dira.

Via: ESPN

