Faker, joueur professionnel de League of Legends, fait un don de 30 millions d’euros à la lutte contre le coronavirus

Jusqu’à 22 000 € ont investi le champion LoL avec un message de soutien aux personnes concernées.

L’expansion rapide deCOVID-19, également connu sous le nom de coronavirus, a fait des ravages en Chine et en Corée du Sud. Parmi les mesures préventives pour prévenir la contagion, de nombreux événements technologiques ont été annulés dans le monde, comme c’est le cas du GDC 2020. Pour témoigner son soutien aux victimes, l’un des visages les plus connus de League of Legends a fait don d’une bonne somme de l’argent

Le lecteur ProL LoL,Lee Sang-hyeok, plus connu commeFaker, n’a pas voulu rester les bras croisés face à la situation préoccupante dans son pays et a annoncé sur Twitter qu’il avait fait don de la somme de30 millions de won(environ 22 000 euros) pour soutenir la lutte contre le virus.

Selon InvenGlobal, ce don a été destiné à une ONG appelée “Coffre communautaire de Corée“, la seule organisation à but non lucratif autorisée par le gouvernement en Corée du Sud. D’autres stars de la Ligue sud-coréenne de Legends ont voulu faire preuve de solidarité avec la cause et ont fait don de personnalités importantes à cette même organisation. Parmi elles,” Chovy “Ji- hoon (DragonX), Choi Sang-in, le PDG de Dragon X, et Gwak ‘Bdd’ Bo-seong (Gen.G).

Je me suis senti dévasté par tous ceux qui luttent contre COVID-19Faker a également envoyé un message de soutien via Twitter dans lequelexprime son soutien aux victimes du coronavirus. “J’ai été dévasté par tous ceux qui travaillent jour et nuit pour combattre le COVID-19”, a expliqué le joueur professionnel. “Je voulais vraiment aider à lutter contre l’épidémie et je pensais que faire un don aux fonds communautaires coréens était la meilleure option. J’espère que tout le monde se réunira pour surmonter cette terrible situation et j’espère qu’un véritable soutien sera apporté à ceux qui en ont besoin.” Le club d’esports Faker a également annoncé quefera don de tout l’argent obtenu lors du live de ses joueurs cette semaine à la cause.

La crise des coronavirus affecte également le monde de l’e-sport. La Ligue coréenne des légendes, LCK,a été suspendu momentanément, tandis que la LPL reste en retard depuis plus d’un mois en Chine. D’autre part, le krach boursier affecte également les grandes sociétés de jeux vidéo telles queMicrosoft, Nintendo ou Sony, qui fait face à un marché boursier pessimiste depuis le dernier lundi noir.

