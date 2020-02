Faker, la légende de League of Legends, possède désormais une équipe

Même si vous êtes loin de la scène compétitive, il est fort probable qu’à une occasion vous ayez entendu parler de Lee “Faker” Sang-hyeok. Après tout, il est l’un des meilleurs joueurs de League of Legends et est considéré comme une légende de l’esport. Désormais, ce joueur entamera une nouvelle étape de sa carrière, puisqu’il deviendra copropriétaire d’une équipe d’esports.

Ce qui se passe, c’est que Faker a récemment signé un renouvellement de contrat de 3 ans avec SK Telecom T1. Avec cela, le mid-laner prolongera non seulement sa carrière avec l’équipe sud-coréenne, mais deviendra également copropriétaire de T1 Entertainment & Sports.

7 années magnifiques et bien d’autres à venir en tant que joueur et propriétaire d’équipe.

Veuillez attendre avec intérêt notre voyage continu avec @faker.

함께한 빛나는 7 년 에 감사 하며, T1 과 이상혁 선수 의 여정 은 앞으로도 계속 됩니다.

Mais qu’est-ce que cela signifie? Pour le moment pas grand chose, puisque Faker continuera à jouer à League of Legends et s’engage à continuer avec SK Telecom T1. Cela dit, maintenant que vous êtes copropriétaire de l’organisation, vous aurez quelque chose à faire après votre retraite, car vous prendrez une position de leader dans l’organisation pour «aider à faciliter les opérations mondiales».

“Je suis ravi de continuer à jouer pour T1 et je suis reconnaissant à tous les fans du monde entier qui m’ont soutenu pendant toutes ces années”, a déclaré Faker. «Je suis honoré d’être copropriétaire de T1 et je suis ravi de travailler avec l’équipe de direction au-delà de ma carrière de joueur. J’adore cette équipe et je suis fier d’aider à façonner l’avenir de cette organisation. »

Qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Aimez-vous que Faker va continuer encore des années en tant que mid laner de T!? Dites-le nous dans les commentaires.

