Fallout 4 devient un film d’horreur grâce aux mods en 4K

Un mod impressionnant améliore les graphismes du titre Bethesda.

S’il y a quelque chose qui fait les titres de Bethesda continuer à renouveler sur PC, sans doute ce sont les mods créés par les utilisateurs, ou du moins en grande partie. La communauté Fallout Modder est l’une des plus actives et héberge les créations les plus intéressantes et curieuses. Récemment, nous avons vu un mod terrifiant qui nous permet d’entrer dans Silent Hill et de rencontrer le même Sirenhead.

Certains utilisateurs ont souligné que cela leur rappelait Metro: ExodusFallout 4 a également montré de nombreux mods graphiques qui vous permettent de jouer au jeu avec un look beaucoup plus actuel, comme le nouveau mod 4K que Digital Dreams a partagé sur sa chaîne YouTube. La vidéo montre un aspect qui rappelle un film d’horreur authentique: lieux inhabités, brouillard, pluie, faible éclairage … tout ce qui vous encourage à reprendre cette aventure. Certains utilisateurs ont fait l’éloge du créateur en suggérant que le look leur rappelait Metro: Exodus, le jeu de tir d’action et d’aventure de Jeux 4A.

Bien que la plupart de ces mods soient conçus pour être installés sur PC, certains ont leurs versions respectives dans PS4 et Xbox One. Vaut-il la peine de revenir à Fallout 4? Ce quatrième opus de la franchise est sur le marché depuis 5 ans, mais il a toujours une communauté qui s’efforce de mettre à jour l’aspect du jeu. Si vous êtes curieux de savoir à quoi ressemble votre monde, consultez notre analyse Fallout 4.

