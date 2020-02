Fallout 76 arrive enfin à la vapeur en avril parallèlement à l’expansion de New Wastelanders

Image: Bethesda

Fallout 76 débarque sur Steam le 7 avril, le même jour que l’extension Wastelanders du jeu, a annoncé Bethesda dans un communiqué de presse aujourd’hui.

L’arrivée du jeu sur Steam et la nouvelle mise à jour sont en préparation depuis un certain temps. Bethesda a annoncé que le MMO apocalyptique finirait par arriver sur Steam en mars dernier après avoir initialement rendu sa version PC exclusive au client du jeu Bethesda.

Les fans anticipent également la mise à jour du jeu Wastelanders depuis son annonce lors de l’E3 de l’année dernière. En plus des PNJ, des options de dialogue et de nouvelles factions, la mise à jour révisera également le jeu de base dans le but de rendre son histoire plus cohérente et sa ligne de quête plus accessible pour les nouveaux joueurs. Il devait initialement sortir en 2019 autour du premier anniversaire du jeu, mais a été retardé.

Le chemin de récupération de Fallout 76 après sa sortie en tant que désordre brisé a été long, difficile et plein de faux pas. Espérons que le redémarrage en douceur du jeu en avril se déroule plus facilement.

