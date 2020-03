Fallout 76: les utilisateurs font des achats de panique dans le jeu

Vous le savez probablement déjà, mais la pandémie de coronavirus fait paniquer les gens, et le papier hygiénique est l’un des articles les plus convoités dans diverses parties du monde. Et maintenant, pour une raison étrange, la crise semble également avoir affecté le monde de Fallout 76.

Plusieurs utilisateurs dans Reddit Ils ont mentionné comment ils vendent du papier toilette à des prix beaucoup plus élevés que d’habitude, et il y a également eu quelques Twitter le confirmant:

C’est officiel @Fallout 76 personnes amassent du papier toilette dans leurs camps à la suite de # COVID19. (Ce n’est pas mon camp, je suis tombé dessus. Pic.twitter.com/PqATtYPFQS

– Stix Selvain? (@Stix_Selvain) 17 mars 2020

“C’est officiel. Les utilisateurs de Fallout 76 accumulent du papier toilette dans leurs camps à cause du coronavirus. (Ce n’est pas mon camp que je viens d’y croiser. »

Il reste à voir si la même chose se produira également dans certains autres jeux, mais cela ne nous surprendrait certainement pas.

Via: US Gamer

