Fallout 76 prend la route de campagne à vapeur

Capture d’écran: Bethesda

Fallout 76 arrive sur Steam cette semaine. Et pour toutes les plates-formes, la grande nouvelle mise à jour, Wastelanders, ajoute des PNJ humains à la Virginie occidentale irradiée.

Au cours des six derniers mois, j’ai essayé de jouer à Fallout 76, mais même avec une nouvelle carte vidéo et plus de RAM dans mon PC, le jeu a de terribles problèmes de performances. Et les quêtes ne sont pas très excitantes. Mais le monde est cool à explorer et j’aime les nouvelles créatures et armes que 76 ont ajoutées à l’univers Fallout. J’espère donc que de nouveaux PNJ et quêtes aideront à améliorer ce jeu.

Au-delà de Fallout 76 Wastelanders, d’autres choses sortent également. Consultez la liste complète ci-dessous:

Lundi 13 avril

Tuiles de donjon numérique | Appel de sirène PCA | Rouleau PCSlash | PCBird Missions | Réservoir PCMarshmallow | PCChesscake | PCFarmtale | PCFire For Effect | PCSuper Astreus 2 | PC

Mardi 14 avril

Fallout 76: Wastelanders | PS4, Xbox One, PCPath Of Giants | SwitchBoot Hill Bounties | SwitchX-OUT | Contrôle PCImpulse | Héros PCSelfless | PCHeavenworld | PCProbe | Destructeur PCCity | PCReceiver 2 | PC, Mac

Mercredi 15 avril

Vampire: The Masquerade – Coteries de New York | Xbox OneBlind Men | Xbox OneFishing Sim World: Pro Collector’s Edition double dur | SwitchHard Rock Pinball | PCCircel Empire Rivals | PCJade Cicada | PCArea 86 | PC, MacSuper Bounce Ball | Héros PCViking | PC

Jeudi 16 avril

Billion Road | Switch, PCSave Your Nuts | Xbox One, SwitchDrug Dealer Simulator | PCKawaii Deathu Desu | SwitchAFL Evolution 2 | PS4Double Dragon | PS4Double Dragon II | PS4, SwitchDouble Dragon III | PS4, Renegade | PS4River City Ransom | PS4Spider Solitaire F | PS4CAN ANDROIDS PRAY: BLEU | SwitchGalaxy Warfighter | SwitchSlain / Valfaris Big Sugar Bundle | SwitchPiczle Cross Adventure | Artefacts SwitchLost: Golden Island | SwitchFinding Teddy 2: édition définitive | SwitchLater Daters | SwitchThe Fox m’attend | SwitchIndie Gems Bundle – Édition Nonograms | SwitchZHED | SwitchSuper Pixel Racers | SwitchSentinels Of Freedom | PC, MacHellpoint | PC, MacCartonfall: Fortress – Défendez le château de carton | PC

Vendredi 17 avril

Cryogear | Xbox One, PCFreakout: émission de télévision Calamity | PS4, Xbox One, SwitchBlind Men | PS4, SwitchSiNKR | Xbox OneA se replie | SwitchHyper Jam | SwitchRover Wars | SwitchPurrs In Heaven | SwitchTheme Park Simulator | SwitchBadLads | Donjon PCDevious 2 | Chariot élévateur PCSuper 3000 | PCDogs de Wallstreet | PCNo One vit sous le phare | PCHero Of The Kingdom: The Lost Tales 1 | PC, MacMushroom Cats 2 | PCWWII Partisanen | PC, Mac

Samedi 18 avril

Kick The Virus | PCBall of Doom | PCVIY | PC

Dimanche 19 avril

Moustiques et zombies | PC.