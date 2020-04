En plus de rencontrer de nouvelles personnes et de terminer un tout nouveau scénario, vous avez également la possibilité de romancez vos alliés dans Wastelanders.

Sur les deux principaux alliés recrutables dans Fallout 76: Wastelanders, le scénario de Sofia prend le plus de temps car il y a plusieurs quêtes que vous devez accomplir pour gagner ses affections. Beckett est moins exigeant, mais vous aurez toujours besoin de terminer diverses quêtes pour lui avant que l’option ne se déverrouille.

Jusqu’à présent, ce sont les seuls personnages que vous pouvez pirater dans Fallout 76, mais nous espérons que d’autres arriveront à l’avenir. Il n’y a pas grand-chose, vraiment: terminez leur scénario et sélectionnez Flirter à chaque occasion que vous obtenez. Vous obtiendrez un article unique et le Étreinte de l’amoureux avantage après avoir terminé ces quêtes, ce qui vous donne un gain d’XP de +5 pendant trois heures, alors voici ce que vous devez faire.

Nous garderons les spoilers au minimum, mais aucune promesse.

Fallout 76: Wastelanders – Comment romancer vos alliés

Romancer chaque personnage est assez facile et vous n’avez pas besoin d’avantages particuliers pour le faire. Vous aurez juste besoin de le faire à l’ancienne: terminez toutes les quêtes qu’ils vous demandent de faire et continuez à leur parler. Facile!

Comment romancer Beckett

Après avoir terminé plusieurs quêtes pour Beckett qui tournent autour de la défaite des membres des Blood Eagles, vous en recevrez une où vous devrez tuer le Bronx. Ensuite, il commentera que Ronny sera content d’être mort et vous aurez la possibilité de flirter avec Beckett. Il commencera alors à parler de la réserve de Buffout dans The Cave, alors terminez cette quête avant de continuer.

Continuez à terminer les quêtes et à flirter à travers les conversations et, finalement, vous terminerez la mission Eye for an Eye, où les plaisanteries coquettes entre vous s’intensifieront. Beckett choisira de rester dans votre camp mais il érige toujours quelques murs car les relations sont une nouvelle affaire pour lui. Il essaiera de vous convaincre que le fait de le rencontrer est une mauvaise idée et vous pouvez choisir de mettre fin aux choses ou de vous engager dans ses folles manières.

Comment romancer le commandant Sofia Daguerre

La série de quêtes de Sofia est beaucoup plus longue mais évolue de la même manière. Vous l’aiderez à retrouver ses hommes d’équipage disparus et à vous occuper d’Athéna, le robot. Conseil de pro: si vous avez une statistique de chance de +14 ou plus, vous obtiendrez les meilleurs résultats dans la mission Athena avec une belle surprise à la fin.

Tout comme avec Beckett, vous aurez la possibilité de parler de votre relation et d’offrir à Sofia la chance d’être seule ou de devenir votre partenaire. Contrairement à Beckett, Sofia est beaucoup plus réciproque dans ses sentiments envers vous et est moins gênée à ce sujet, probablement parce qu’elle est une adulte mature qui est allée dans l’espace.

Au final, vous recevrez un arme à trois étoiles de chaque allié. De Beckett, vous obtiendrez le Dernier mot Le fusil, qui ignore 50% de l’armure ennemie, a une cadence de tir 25% plus rapide et une résistance aux dégâts de +250 lors du rechargement.

De Sofia, vous aurez V.A.T.S. Inconnue extraterrestre blaster, où V.A.T.S. les coups critiques vous soignent, infligent 50% de dégâts supplémentaires et le compteur de coups critique se remplit 15% plus rapidement. Dans l’ensemble, cela vaut la peine de faire les deux juste pour obtenir ces armes.

Si vous terminez les scénarios de Beckett et Sofia, vous obtiendrez le Derrière le rideau et Souhaitez une étoile trophées / cheevos pour vos problèmes.

Si vous débutez avec Fallout 76, vous pouvez consulter notre guide du débutant ici, ainsi que nos guides sur la façon de terminer les quêtes Hunter for Hire and Strength in Numbers. Vous pouvez également vérifier où trouver Jangles à la foire ici.

