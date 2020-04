Fallout 76: Wastelanders est un succès auprès de ses joueurs

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

04/17/2020 12:58 pm

Fallout 76 Il a eu l’une des sorties de jeux vidéo les plus désastreuses de ces dernières années. Depuis ses débuts en 2018, Bethesda Il s’est efforcé d’améliorer ce titre avec divers correctifs et correctifs gratuits. La nouvelle mise à jour de Wastelanders Cela ressemble à un aboutissement de tout cela, ajoutant des PNJ au jeu avec une bonne quantité d’améliorations et de réglages. Heureusement pour l’éditeur, leur communauté semble avoir accueilli ce nouveau contenu.

Au moyen de Reddit, les fans de Fallout 76 ils n’ont fait que des louanges Wastelanders, notamment en raison de nouvelles interactions avec les PNJ, permettant aux joueurs de créer leur propre récit. La nouvelle quête principale serait extrêmement amusante, tandis que d’autres estiment que Fallout 76 vit la même chose que Destin avec son expansion Le roi pris. En outre, il est signalé que le nombre de bogues et de problèmes rencontrés avec cette nouvelle mise à jour est minime.

Wastelanders est disponible gratuitement pour tous ses utilisateurs, donc si vous avez Fallout 76 et vous êtes fan de la franchise, il semble que vous devriez donner une seconde chance à ce multijoueur. Ou si vous ne l’avez jamais joué, ce serait une bonne occasion d’y entrer pour la première fois.

Source: Reddit

Joss Whedon pourrait réaliser le nouveau film Fantastic Four

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon













.