Les PNJ humains sont enfin arrivés dans les Appalaches et il y a un nouveau mode histoire avec deux nouvelles factions à rejoindre Wastelanders.

À côté de deux nouveaux lieux et factions – Settlers at The Foundation et Raiders at The Crater – il y a un tas de nouvelles quêtes à terminer, des PNJ à qui parler et des ennemis à combattre, comme le Colosse Wendigo. Avant de vous lancer dans tout cela, cependant, vous devrez compléter Hunter for Hire mission.

Si vous êtes nouveau dans Fallout 76, sortez simplement de Coffre 76 et vous rencontrerez Pennington, qui vous dirigera vers Lacey et Isela, qui vous donnera le Âmes capricieuses ligne de quête. Si vous êtes un joueur de retour, aventurez-vous simplement vers le coffre-fort pour trouver Pennington et commencer la quête.

Fallout 76: Wastelanders – Guide Hunter for Hire

Parlez à Lacey et Isela, qui vous informeront qu’ils recherchent un trésor dans les Appalaches. Ils semblent déçus que vous ne sachiez rien du supposé trésor dans le coffre-fort, mais ils vous donneront le Âmes capricieuses quête et vous diriger dans la direction de The Wayward pour parler à la duchesse.

Elle vous informera qu’un groupe de garçons – le Radicaux libres – venir régulièrement dans son établissement à la recherche de Grue, qui sait apparemment où se trouve le trésor. La duchesse veut que vous attiriez certains des radicaux libres dans votre camp pour essayer de découvrir où se cache leur patron.

Elle vous donnera les moyens de créer un Panneau de chasse au trésor de la grue dans votre camp, mais vous devrez visiter une tour radio à proximité pour transmettre le message. Il y en a un à l’ouest, The Wayward at Relay Tower EM-B1-27, que vous pouvez utiliser, mais vous devrez d’abord éliminer nos ennemis brûlés.

Après cela, des pillards et d’autres personnes visiteront votre camp et vous pourrez leur arracher des informations et, finalement, vous découvrirez que le gang est terré à West Virginia Lumber Company. Si votre charisme est suffisamment élevé, vous pouvez les persuader que le trésor se trouve réellement à DC. Retournez voir Duchesse et elle vous parlera d’Anchor Farm et du scrapper spécial du parc des expositions.

Parler à la famille à la ferme est le meilleur pari ici car ils vous donneront le mot de passe pour le camp: Blue Danube. Cependant, vous aurez besoin d’au moins +3 de charisme, de perception ou de force pour accéder à cette option, alors prenez des trucs pour augmenter vos statistiques si elles sont trop faibles. Liebowitz est le scrapper spécial caché à la foire. Il vous demande de récupérer un œuf – c’est un œuf Deathclaw, évidemment, alors frayez-vous un chemin jusqu’à l’endroit, attrapez-le et nagez comme un enfer de l’autre côté du rivage.

À votre retour, il vous donnera un Garçon furtif pour vos problèmes, donc si vous voulez vous faufiler pour faire sortir tout le monde, alors allez-y. Vous pouvez également utiliser la Force pour le menacer de vous le donner sans chasser les œufs, mais vous aurez besoin d’une statistique de +8 ou plus.

Après cela, dirigez-vous vers le camp et entrez en utilisant le mot de passe ou menacer une attaque et utilisez votre Stealth Boy. Si vous utilisez le mot de passe, visitez le leader, Roper. Vous avez quelques choix ici:

Utilisez le Stealth Boy et tuez-les tous

Persuadez-le de laisser The Wayword tranquille si vous avez +8 ou plus de Charisme ou de Force

Demandez à rejoindre son équipage pour trouver le trésor, ou faites-le entrer si vous avez +4 Force, Agilité ou Intelligence

Si vous aimez vous faufiler, vous pouvez également trouver une porte blanche à l’arrière avec une serrure sélectionnable qui vous fera entrer à l’intérieur – une occasion parfaite d’utiliser le Stealth Boy. Si vous demandez à rejoindre son équipage et à avoir l’un des trois avantages, vous obtiendrez une coupe du trésor au lieu de simplement faire vos preuves. Roper semble penser que c’est plein à craquer, mais qui sait si c’est juste une légende urbaine à ce stade.

Ensuite, vous devez retourner auprès de Duchesse qui révèle qu’elle en sait un peu plus sur Crane qu’elle ne l’a laissé entendre, mais veut que vous trouviez d’abord son muscle manquant. Accepte le La force du nombre quête pour poursuivre la prochaine section de la mission Wayward Souls en réglant votre radio sur la fréquence du transmetteur pour les trouver, où vous trouverez des informations sur les personnes disparues quelque part près de Gauley Mine.

Si vous débutez avec Fallout 76, vous pouvez consulter notre guide du débutant ici.

