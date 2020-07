«Fallout» aura une série télévisée

Il y a eu de nombreuses licences de jeux vidéo qui, ces dernières années, ont fait le saut vers la télévision ou le cinéma de différentes manières. Assassin’s Creed, Castlevania, The Witcher (bien que cela soit plus basé sur le livre), Devil May Cry, Sonique, Pokémon… Les cas sont nombreux, certains plus réussis que d’autres, mais le cinéma et la télévision ont découvert une veine d’histoires et de personnages dont il faut profiter.

La dernière licence de jeu vidéo reconnue pour confirmer qu’elle aura sa propre série télévisée est Fallout, la saga de jeux vidéo bien connue à l’origine publiée par Interplay et maintenant détenue par Bethesda Softworks. Bien que leurs derniers épisodes n’aient pas atteint la qualité souhaitée par les fans, la vérité est qu’ils sont toujours de très bons titres avec une histoire de base très intéressante à partir de laquelle faire des histoires pour le cinéma et la télévision.

Fallout 76 | Bethesda

Bethesda, Amazon et Kilter Films sont à l’origine de cette production, dont le projet a commencé il y a des années, selon les responsables. Pour le moment, seul un premier teaser a été présenté, les showrunners du même étant les créateurs de Westworld. Ceux qui connaissent un peu la télévision savent déjà que ces showrunners sont Lisa Joy et le célèbre Jonathan Nolan, frère du célèbre réalisateur Christopher Nolan et co-auteur de scripts tels que Memento, The Dark Knight ou Interstellar.

Les mondes Fallout se distinguent par leur contenu cartes réelles post-apocalyptiques, générées après un conflit nucléaire mondial. Certains survivants chanceux vivent enfermés dans des abris autonomes et protégés, mais d’autres ont dû s’adapter au monde radioactif dans des factions ou des clans qui luttent pour leur survie. Ils doivent non seulement affronter ces clans, mais aussi se protéger des terribles créatures mutées.