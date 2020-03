Fallout Shelter Online arrive bientôt dans l’Ouest

Si la proposition de simulation et de stratégie de Fallout Shelter vous a plu, il y a de bonnes nouvelles pour vous car la suite, passée depuis 2017 en exclusivité sur le marché chinois, est en route vers l’Occident et la meilleure chose est qu’elle arrivera bientôt sur les appareils iOS et Android.

Bethesda a rapporté que Fallout Shelter Online, un jeu développé par Shengqu Games et publié par GAEA Mobile en Chine, est prêt à faire ses débuts en Occident et bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie, il semble qu’il ne faudra pas longtemps avant que les débuts aient lieu car Le site officiel de la société a déjà ouvert la pré-inscription pour ceux qui souhaitent être les premiers à mettre la main sur cette tranche. En fait, un rapport de Pocket Gamer indique que le Philippine Appo Store place le lancement du jeu pour le 22 avril.

Selon les premiers détails, Fallout Shelter Online sera lancé avec localisation en anglais, coréen et japonais et conservera le même contenu qui a été publié sur le marché chinois. Cela signifie que nous aurons la même expérience de stratégie et de gestion du refuge où les survivants de la catastrophe nucléaire seront protégés.Cependant, contrairement au premier épisode, Fallout Shelter Online dispose d’un nouveau système pour obtenir des personnages en fonction des objectifs atteints. . De plus, la construction prend plus de temps et les ressources investies qui ont des résultats positifs dans les personnages donnent également des points au joueur, c’est-à-dire au superviseur du coffre-fort.

Suivez ici, dans LEVEL UP.

Source

.